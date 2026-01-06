Luna Đogani se bacila na spremanje česnice, prelepi kadrovi iz porodičnog doma
LUNA ĐOGANI SE BACILA NA SPREMANJE BOŽIĆNE ČESNICE! Pomažu joj Marko i deca, prelepa porodična atmosfera (FOTO)
Kako danas Srpska pravoslavna crkva i svi njeni vernici proslavljaju Badnje veče, tim povodom se na Instagramu oglasila i Luna Đogani, pobednica Zadruge, otkrivši kako ovo veče protiče u njenom domu
Kako je otkrila, kod nje već uveliko teku pripreme za sutrašnji, najveći hrišćanski praznik - Božić! Naime, pripreme su uveliko u toku, te je tako pobednica druge sezone rijalitija "Zadruga" zasukla rukave i počela je da mesi česnicu, no, međutim, to ne radi sama.
Mesi zajedno sa ćerkama
Pomoć joj u tome pružaju i njene naslednice, ćerke Mia i Lana, a u opis ove fotografije, koja je raznežila mnoge pratioce, Luna je napisala:
- Prvi put pravim božićnu česnicu sa ćerkama! Bože hvala ti.
