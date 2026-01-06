EVO KAKO IZGLEDA BADNJE VEČE U DVORCU KOD DRAGANE MIRKOVIĆ! Ispoštovala tradiciju, sve je tako prelepo i u duhu praznika
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Badnji dan i Badnje veče. Među njima je i pevačica Dragana Mirković koja se oglasila iz dvorca u Beču.
Naime, Dragana Mirović je objavila fotografije na svom Instagram profilu i pokazala kako se kod nje slavi.
Pevačica je slikala ogromnu jelku pored koje su postavili badnjak. Oni su ispoštovali sve običaje, pa su uneli i slamu koju su stavili ispred jelke.
Dragana Mirković je slikala i sto na kom su se nalazilo žito, šišarke kao i badnjak.
Draganu snajka darovala
Inače, Dragana je snajki Melani kupila dijamantsku narukvicu kada joj je podarila unuku, koju je skupo platila.
- U pitanju je ručno rađena narukvica sa ugraviranim inicijalima, ukrašena nizom sitnih dijamanata koji simbolizuju neraskidivu vezu između majke i ćerke. Dragana Melani drži kao malo vode na dlanu, smatra je svojom ćerkom i ne odvaja je od Manuele. Poklon je samo simbol zahvalnosti, jer Dragana dolazi iz domaćinske kuće i poznata je kao brižna žena kojoj je stalo do ljudi koji je okružuju - rekao je izvor blizak porodici.
