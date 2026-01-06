Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Badnji dan i Badnje veče. Među njima je i pevačica Dragana Mirković koja se oglasila iz dvorca u Beču.

Naime, Dragana Mirović je objavila fotografije na svom Instagram profilu i pokazala kako se kod nje slavi.

Pevačica je slikala ogromnu jelku pored koje su postavili badnjak. Oni su ispoštovali sve običaje, pa su uneli i slamu koju su stavili ispred jelke.

Dragana Mirković je slikala i sto na kom su se nalazilo žito, šišarke kao i badnjak.

Draganu snajka darovala

Inače, Dragana je snajki Melani kupila dijamantsku narukvicu kada joj je podarila unuku, koju je skupo platila.

- U pitanju je ručno rađena narukvica sa ugraviranim inicijalima, ukrašena nizom sitnih dijamanata koji simbolizuju neraskidivu vezu između majke i ćerke. Dragana Melani drži kao malo vode na dlanu, smatra je svojom ćerkom i ne odvaja je od Manuele. Poklon je samo simbol zahvalnosti, jer Dragana dolazi iz domaćinske kuće i poznata je kao brižna žena kojoj je stalo do ljudi koji je okružuju - rekao je izvor blizak porodici.

