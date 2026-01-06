Umro Matija Radulović
UMRO OMILJENI FRIZER POZNATIH! Iznenadna smrt Matije Radulovića šokirala estradu
Naš poznati frizer, stručnjak u oblasti nadogradnje kose kao i master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji kao "Maki King of hair", preminuo je na Badnji dan, a veliki broj prijatelja oprašta se od njega.
Brojni pevači su u šoku zbog ove vesti te na društvenim mrežama izražavaju tugu i žaljenje zbog njegovog preranog odlaska.
Preminuo mlad
Preminuo Maki frizer Foto: Instagram Printscreen, Printscreen, Instagram Prinscreen
Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.
Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.
Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji.
kurir / telegraf
