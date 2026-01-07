Slušaj vest

Naš poznati frizer, Matija Radulović, poznatiji i kao Maki, preminuo je na Badnji dan, a poznati i estrada se oprašta od njega!

Naša pevačica Zorana Mićanović, među brojnim njenim kolegama, oprostila se na društvenoj mreži instagram od svog prijatelja, našeg frizera, Matije Radulović, poznatijeg kao Maki, koji je preminuo danas, na Badnji dan.

Poznati krenuli da se opraštaju od Matije Radulovića

- Počivaj u miru Maki. Matija Radulović, 21.11.1983.-06.01.2026. - napisala je pevačica Zorana Mićanović.

Foto: Instagram Prinscreen

Takođe, od njega se oprostila i pevačica Elma Sinanović, koja je napisala:

- Dobri moj Maki, na Badnji dan si postao anđeo...Neka ti je večna svetlost i mir...Zauvek u sećanju.

Foto: Instagram Prinscreen

Drugarica Anite Stanojlović, aktuelne učesnice "Elite 9", Tamara Radoman, na njenom instagramu se oprostila od Makija.

- Bio si jedinstven u svakom pogledu i kao takav si otišao sa ovog sveta. Hvala ti za svaki trenutak. Počivaj u miru - napisala je Tamara Đurić.

