Poznati na božićnoj liturgiji
Stars
POZNATI NA PONOĆNOJ LITURGIJI! Evo ko je dočekao Božić u Hramu Svetog Save
Slušaj vest
Najradosniji hrišćanski praznik u godini - Božić, kako i dolikuje, vernici su dočekali u crkvama.
Veliki broj poznatih ličnosti sjatio se na ponoćnu božićnu liturgiju u Hram Svetog Save, gde se tradicionalno, okuplja i najveći broj vernika.
Svi oni su došli da u miru i ljubavi dočekaju najradosniji praznik.
Poznati na liturgiji
Praznik Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista u crkvi na Vračaru okupio je brojne poznate ličnosti, a među vernicima u Hramu primetili smo i pevačicu Jovanu Tipšin i voditeljku Irinu Vukotić.
Podsetimo, Božić je praznik svetosti, porodične tradicije, ljubavi i mira, praćen bogatim običajima poput unošenja badnjaka, pečenja pečenice, česnice, i okupljanja u duhu hrišćanske radosti i obnove u slavu Hristovog rođenja.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši