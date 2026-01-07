Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović i ove godine je prisustvovala ponoćnoj liturgiji u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Foto: Kurir

Kao i prethodnih godina, Ceca je zajedno sa brojnim vernicima dočekala veliki hrišćanski praznik u duhu vere, molitve i tradicije, a pošto se trudila da ne privlači pažnju medija, folk zvezdu smo primetili pred samo Sveto pričešće.

Ona je sve vreme bila u društvu svoje sestre Lidije Ocokoljić i unuka Željka, Krstana i Isaije.

Ceca je bila bez trunke šminke, a na sebi je imala dugačak beli kaput.

U naručju je sve vreme držala unuka Krstana, koji se nije odvajao od nje.

- Dete je pospano, za njih je ovo kasno. Svi smo na okupu. Svima želim srećan praznik. Mir Božiji! Hristos se rodi! Deci se spava, a i meni. Srećno i sve najlepše - uz osmeh nam je rekla Ceca.

Poznati na liturgiji

Praznik Rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista u crkvi na Vračaru okupio je brojne poznate ličnosti, a među vernicima u Hramu primetili smo i pevačicu Jovanu Tipšin i voditeljku Irinu Vukotić.

Podsetimo, Božić je praznik svetosti, porodične tradicije, ljubavi i mira, praćen bogatim običajima poput unošenja badnjaka, pečenja pečenice, česnice, i okupljanja u duhu hrišćanske radosti i obnove u slavu Hristovog rođenja.

Ceca na Božićnoj liturgiji