Bivša rijaliti učesnica Luna Đogani učestvovala je u prvoj sezoni „Zadruge“, gde je započela vezu sa tada oženjenim pevačem Slobom Radanovićem, što je u tom trenutku izazvalo ogromnu pažnju javnosti.

Foto: Printscreen

Luna je u međuvremenu izgradila stabilan porodični život sa suprugom Markom Miljkovićem, sa kojim ima decu, ali se čini da pojedine teme iz prošlosti i dalje intrigiraju javnost. Upravo tim povodom, Marko je u jednom razgovoru upitao suprugu kada će se konačno staviti tačka na priče o „Zadruzi“ i njenoj vezi sa Slobom, naglašavajući da je vreme da se fokus prebaci na sadašnjost i njihov zajednički život.

- Kad ćeš prestati da odgovaraš na pitanja vezana za Zadrugu 1? - pitao ju je Marko u njihovoj emisiji "Bunker".

Jesi me to ti pitao? - pitala ga je Luna odmah.

- Ja lično. Hajde da stavimo tačku više - rekao je Marko.

- Evo sad. Iskreno ja ne volim da pričam o tome. U pravu si. Ja neću više da pričam o tome. Izdigla sam se ja - kazala je Luna.

Javno zaplakala zbog odnosa sa Slobom

Podsetimo, Luna je nedavno u jednom gostovanju govorila u učešću u Zadruzi 1, te se rasplakala kada je govorila o ljubavnoj romansi sa Slobom Radanovićem i priznala da to nije sramota.

- Nikada više pohvala nisam dobila nego posle te emisije. Razmišljala sam da li sam trebala da idem na takav tip emisije s obzirom na to da znam kakve su teme, ali ja sam se toliko dobro osećala posle emisije. Nekada je zdravo pričati o svemu što ste prošli i isprazniti se, nije sramota... - istakla je Luna.