„KAD ĆEŠ PRESTATI DA PRIČAŠ O ZADRUZI 1?“ Marko Miljković sasekao Lunu pitanjem, a njen odgovor sve iznenadio...
Bivša rijaliti učesnica Luna Đogani učestvovala je u prvoj sezoni „Zadruge“, gde je započela vezu sa tada oženjenim pevačem Slobom Radanovićem, što je u tom trenutku izazvalo ogromnu pažnju javnosti.
Luna je u međuvremenu izgradila stabilan porodični život sa suprugom Markom Miljkovićem, sa kojim ima decu, ali se čini da pojedine teme iz prošlosti i dalje intrigiraju javnost. Upravo tim povodom, Marko je u jednom razgovoru upitao suprugu kada će se konačno staviti tačka na priče o „Zadruzi“ i njenoj vezi sa Slobom, naglašavajući da je vreme da se fokus prebaci na sadašnjost i njihov zajednički život.
- Kad ćeš prestati da odgovaraš na pitanja vezana za Zadrugu 1? - pitao ju je Marko u njihovoj emisiji "Bunker".
Jesi me to ti pitao? - pitala ga je Luna odmah.
- Ja lično. Hajde da stavimo tačku više - rekao je Marko.
- Evo sad. Iskreno ja ne volim da pričam o tome. U pravu si. Ja neću više da pričam o tome. Izdigla sam se ja - kazala je Luna.
Javno zaplakala zbog odnosa sa Slobom
Podsetimo, Luna je nedavno u jednom gostovanju govorila u učešću u Zadruzi 1, te se rasplakala kada je govorila o ljubavnoj romansi sa Slobom Radanovićem i priznala da to nije sramota.
- Nikada više pohvala nisam dobila nego posle te emisije. Razmišljala sam da li sam trebala da idem na takav tip emisije s obzirom na to da znam kakve su teme, ali ja sam se toliko dobro osećala posle emisije. Nekada je zdravo pričati o svemu što ste prošli i isprazniti se, nije sramota... - istakla je Luna.