Pevačica Dunja Ilić, koja je često otvoreno govorila o svom turbulentnom životu, sada je šokirala pratioce na Instagramu priznajući da je koristila antidepresive kako bi se rešila viška kilograma.

Naime, Dunja je odgovarala na pitanja svojih pratilaca, a njeno priznanje izazvalo je veliki broj reakcija. Iako su postojali zdraviji načini da se reši problem, pevačica je podelila svoju iskustvu, kako bi upozorila druge na opasnosti ovakvih metoda.

- Pila sam antidepresive da bih smršala, to nemojte da radite kao ja. Samo jedite i vežbajte, manje unosite hranu i sve će biti kako treba, poručila je Dunja, a mnogi su joj u komentarima odali priznanje zbog iskrenosti i saveta, naglašavajući da je njen način bio vrlo štetan i da niko ne treba da ga praktikuje.

Umetnost stvara sopstvenom krvlju

Bivša pevačica u usponu je delimično opisala kako izgleda ovaj proces, te najpre poručila da se ne seče kako bi došla do krvi.

- Radim prvu sliku slikanu svojom krvlju. Naravno, ne kasapim se. Uredno mi izvade krv i ampule stavim u frižider, pola dana recimo, dok ne radim sa njima. Onda se mešaju sa vodom. Normalno se slikao kao bojom. I prek ose maže nešto što mi je rekao prijatelj koji decenijama ovo radi , od čega se ne osećaju nikakvi mirisi, a zaboravila sam ime materijala.

Otac joj bio milioner

Podsetimo, Dunja je svojevremeno govorila o ocu koji je bio milioner, a onda je bankrotirao i ostao bez ičega. Ona je jedno vreme živela u kolibi sa zemljanim kupatilom i oronulim zidovima.

- To je bio trenutak kada smo ostali u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe, nismo imali zidove kako treba, cevi su se ledile… To je stvarno bio jedan život na ivici. Strašno smo teško živeli ta dva meseca, ali pošto sam dobra kuvarica, bukvalno sam od ničega, od nekih špageta i onoga što nađem u kući, pravila hranu svaki dan. Tu sam se dosta i njemu pokazala i dokazala - ispričala je Dunja Ilić tada za domaće medije.