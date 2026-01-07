Slušaj vest

Poznati frizer i stručnjak za nadogradnju kose, master u izradi prirodnih perika, Matija Radulović, poznatiji kao „Maki King of hair“, preminuo je na Badnji dan, a veliki broj prijatelja i saradnika oprašta se od njega.

Matija Radulović

Njegova smrt potresla je brojne pevače i javne ličnosti, koji na društvenim mrežama izražavaju tugu i žaljenje zbog prerane smrti.

Matija je preminuo u 43. godini, a uzrok njegove smrti još uvek nije poznat.

Tokom života bio je veoma aktivan na društvenim mrežama, gde je često delio trenutke sa brojnim poznatim ličnostima. Jedna njegova objava od 22. novembra danas dobija potpuno drugačiju i dirljivu konotaciju, ostavljajući mnoge u šoku i sa pitanjima.

"Još jedna godina, još jedan razlog da slavim život, smeh, i sve što me čini srećnim. Hvala mi što uvek izdržim sve izazove, što se smejem i kada nije lako, i što nikad ne zaboravim da uživam u životu – bez obzira na sve!

- Nadam se da će ova godina biti puna novih početaka, nezaboravnih trenutaka i mnogo smeha (iako, iskreno, smeh je uvek moj najjači adut

- Dakle, neka počne nova avantura, jer ja sam spreman,za sve što život donosi! Neka ovo bude godina kada stvarno živim i ne zaboravim da slavim svaki korak na tom putu", napisao je on.

Preminuo mlad

Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.

Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.

Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji.