Dačo Virijević ispričao je cimerima u ‘Eliti 9’ anegdotu iz svog života: otkrio je da je pevao po sahranama kako bi zarađivao novac, a njegova porodica o tome nije imala pojma.

Foto: Printscreen

- Kad sam imao 15 godina prijavio sam se u crkveni hor. Trebalo je da se ljudi razvrstaju ko ide da peva na krštenja, svadbe i na sahrane. Moja drugarica i ja smo pevali na sahranama. One su najskuplje i najteže. Mojima nisam smeo da kažem, zadavili bi me. Odem na prvu sahranu, malo je teško bilo, ali okej. Dnevnica je bila 40 evra, ali je nas sveštenik krao godinu dana, pa smo uzimali po 10. Dobijem 30 evra i dobijem i bakšiš. Porodica časti, zovu te na ručak. Odemo mi na jednu sahranu i drugarica mene ovako drma i kaže da mi je evo baba. Mene tata povuče, hoće da me bije na sred. Rekao sam da sam pevao samo dve-tri nedelje. On zvao dirigenta i ovaj mu rekao da pevam dugo. Baba krenula da čupa kosu sa glave - pričao je Dačo.

Raskrinkao Sanju Grujić

Podsetimo, Darko Tanasijević je u razgovoru sa Dačom Virijevićem, koji zna sve tračeve iz rijalitija, dotakao se teme Marka i Sanje Grujić, pa je Daču upitao šta on misli o tome

- Ona mnogo loše utiče na njega. Njih dvoje su spremni na sve. Znam da je Sanja radila u Tutinu, znam da je bila sa nekim dečkom tamo, ne mogu da pričam još ko je, jer ne znam ko je dečko. Nisam čuo da je radila kao prostitutka. Ona je u Tutinu radila u klubu i živela sa tim dečkom. Bila je u ''Zadruzi 5'' i tada mi je bila omiljena. Jedan drugar iz Tutina mi je rekao: ''Ona je radila u Tutinu kao konobarica''. Ona je ta koja me bez razloga pecne, a posle kada dobije povratnu onda se Marko ljuti - rekao je Dača