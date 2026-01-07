Slušaj vest

U karijeri dugoj četvrt veka, Sanja Maletić ostala je dosledna sebi, svom glasu i vrednostima koje nikada nije prilagođavala trenutnim trendovima. Njena karijera nije bila put prečica, već strpljiv i tih hod, ispunjen radom, verom i jasnom granicom između scene i privatnog života.

Foto: Nemanja Nikolic

Danas je ta granica jasnija nego ikada, jer se u njenom svetu pojavila uloga koja je promenila sve ostale – majčinstvo. Na 52. godini, ova uloga donela je novu dimenziju njenim praznicima, koje Sanja sada doživljava sa posebnom pažnjom i poštovanjem.

U božićnom razgovoru za 24sedam, Sanja je govorila o tome kako gleda na estradu iz ugla majke, a ne pevačice, o kolegama, koncertima i vremenu koje traži da se čovek povremeno zaustavi i pogleda unazad.

Kažu da dete potpuno promeni smisao praznika. Da li je dolazak Vanje učinio da Božić doživite dublje, emotivnije i drugačije nego ranije?

- Dete promeni smisao kompletnog života pa tako i praznika. Sada je sve drugačije i radost dočekivanja velikih praznika je ogromna! Vanja je došla u naš život uz molitvu i strpljenje i naša je volja kao roditelja da je naučimo koliko je molitva važna i koliko su praznici bitni za porodicu.

Pre nego što ste postali majka, Božić je za Vas često bio radni – estrada, nastupi, putovanja. Kako danas balansirate između scene i želje da praznike provedete isključivo uz ćerku?

- Nikada, za ovih 25 godina koliko se profesionalno bavim muzikom, nisam radila na Badnji dan, Božić, Vaskrs i krsnu slavu. Tako da se u našoj kući po tom pitanju ne prave kompromisi i ne balansira se. Sama priprema mrsnih jela za praznik posle posta je ono što me čini srećnom.

1/6 Vidi galeriju Sanja Maletić Foto: Petar Aleksić

Postoji li neki mali božićni ritual koji ste uveli baš zbog Vanje?

- Nemamo ritual. Poštujemo običaj paljenja badnjaka uveče ispred crkve. Kako do sada sami, tako od sada zajedno sa našom ćerkom. To nije samo običaj, već i radost kada se uveče sretnu komšije iz ulice i iz kraja ispred crkve. Ima to neku posebnu milinu.

Kraj godine je uvek i vreme svođenja računa. Ko vas je od kolega sa estrade ove godine najviše iznenadio, pozitivno ili negativno?

- Mene je iznenadio fenomen velikog broja koncerata mojih kolega, kako izvođača narodne, tako i izvođača pop muzike. Volim koncerte i rado idem kad imam priliku. Sa mnogima koji su imali protekle godine koncerte sam mnogo puta nastupala, ali to nije isti doživljaj kao zvaničan koncert u nekoj od dvorana u Beogradu. Čestitam svima na uspehu i punim dvoranama i očekujem neke nove koncerte ove godine.

Praznici su vreme lepih želja, ali kada se ugase kamere, da li na estradi ima iskrenih čestitki ili su neke upućene više radi reda nego iz srca?

- Među pevačima moje generacije ima mnogo ljudi koji se vole i poštuju. Imam tu sreću da se čujem, družim, ručam i porazgovaram i u dobru i kad je manje dobro sa divnim ljudima iz mog posla. Naravno, ti odnosi se grade godinama i onima sa kojima razmenjujem radosti i tuge, verujem.

1/4 Vidi galeriju Sanja Maletić Foto: Printscreen Instagram, Prinsceen

"Zahvaljujem se Bogu svakog jutra"

Podsetimo, pevačica nakon duge borbe za potomstvo ostvarila se u ulozi majke u 52. godini, a sada je o svemu i progovorila.

Buđenje i leganje s mojom ćerkom... Nema problema sa spavanjem, kad mama rodi, mora sve da bude kako treba", priča i otkriva kakav život sad živi:

„Sada živim život majke i tako će biti još neko vreme. Malo ćemo da odemo na more, a kada se vratimo, onda ću da uđem u studio i snimim dve odlične pesme. Samo čekamo da prođu letnji odmori", govori i otkriva koliko je zahvalna zbog svega:

„Zahvaljujem se Bogu svakog jutra kada ustanem na ovom životu koji mi je sada ovakav, posle svih borbi. Bila sam na ivici da izgubim svaku nadu, a sada sam uspela", priča pa nastavlja:

„Bila sam inspiracija sama sebi, bodrila sam se. Imam dve Sanje – jednu nežnu i drugu koja može da prevrne svet. Kada posustane ona Sanja koja ima Hašimoto, onda je uhvati ona druga, koja obiđe ceo svet u toku jedne godine. Nadam se da ću biti inspiracija mnogim ženama, jer godine nisu važne – važno je kako se osećaš u duši i kakav ti je mentalni sklop. Ne treba odustajati"

Kurir.rs/24sedam

Sanja Maletić progovorila o mladim pevačima