Pevačica Vanja Mijatović ne može da sakrije oduševljenje zbog zimske praznične atmosfere, a za to ima i poseban razlog. Naime, osim što danas slavi Božić, ona takođe obeležava i svoj rođendan.

Vanja ističe da se smatra privilegovano što je rođena baš na ovaj važan praznik, ali priznaje da joj je ipak Božić na prvom mestu.

- Rođena sam na Božić što je meni stvarno privilegija ali moram reći da je uvek Božić na prvom mestu – rekla je sa osmehom pevačica.

Ona je otkrila i da nije dobila ime poput Božica ili Božana, ali i da je Vanja ime po kojem je mnogi znaju.

- Trebalo je možda da se zovem Hristina, ali eto, opet sam na kraju Vanja, tačnije Ivana Vanja, vila – otkrila je ona.

Vanja je govorila o tome i na koji način slavi Božić.

- Uvek prvo čestitamo Božić. Moj rođendan je uvek bio u drugom planu, ali ne zato što mene zapostavljaju već ja tako osećam iskreno. Ali naravno, moji mi odmah posle ponoći čestitaju rođendan.Obično dočekamo u crkvi, jer tada volim da odem u crkvu na liturgiju.

Posle mi čestitaju. Mnogo je lepo, zaista i to svake godine radimo. E onda sutradan, 07. januara posle Božićnog jutra ide i torta da se malo zasladimo – ispričala je pevačica.

"Ne bih pravila rođendan na taj dan"

Vanja je priznala i da pravo slavlje najčešće odlaže za neki drugi dan.

- Obično ne slavimo tada moj rođendan, jer tada su svi sa svojiim porodicama. Ako ove godine budem slavila rođendan, verovatno će to biti posle 07. januara – naglasila je Vanja.

Pevačica je priznala i da retko ima tih mladalačkih žurkica iz opravdanih razloga.

- Obično ne bude ništa jer su svi moji prijatelji najčešće nisu u Beogradu, ili ako jesu onda su u domovima sa svojim porodicama što i ja prva volim. Ne bih iskreno ni pravila nikada rođendan na taj dan, jer prioritet je Božić i rođenje Hrista – istakla je pevačica i dodala:

- Žurka može da bude posle, može da bude i u junu, nije bitno.

Vanja je otkrila i da li dobija rođendanske poklone a priznala je da je veoma specifična po tom pitanju.

- Ne primam poklone, imam samo one od najbližih ljudi, ali ja ne volim poklone i vrlo sam zahtevna po tom pitanju. Uvek svima kažem da ne treba ništa da mi kupuju osim jednog poklona, ali to nije za javnost. Mislim nije da nije, ali osim cigareta ništa drugo, i zato im kažem to da kupe ako baš insistiraju. Malo sam specifična po pitanju ukusa i poklona i u suštini savetujem ljudima da mi ništa ne kupuju – ispričala je Vanja.