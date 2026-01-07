Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Foto: Instagram Prinscreen

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.

Nažalost, uprkos naporima lekara, u 17:30 časova Matija Radulović je preminuo. Uzrok njegove smrti još uvek nije zvanično potvrđen.

1/6 Vidi galeriju Preminuo Maki frizer Foto: Instagram Printscreen, Printscreen, Instagram Prinscreen

Preminuo mlad

Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.

Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.

Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji.

Pevači i prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju od njega.