ESTRADNI FRIZER DAN PRED SMRT ODBIO LEKARSKU POMOĆ: Sutradan ga Hitna pomoć u besvesnom stanju dovezla u Urgentni centar - Pevači se opraštaju od njega
Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.
Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.
Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.
Nažalost, uprkos naporima lekara, u 17:30 časova Matija Radulović je preminuo. Uzrok njegove smrti još uvek nije zvanično potvrđen.
Preminuo mlad
Frizer je preminuo u 43. godini, a brinuo se o frizurama mnogih poznatih ličnosti.
Na Instagramu ga je pratilo oko 140.000 ljudi a svojim profesionalizmom i uspešnošću je stalno dokazivao da je bio vrhunski stručnjak u svojoj profesiji.
Na svom profilu često je objavljivao fotografije sa poznatim ličnostima, među kojima su mu mnogi bili i jako dobri prijatelji.
Pevači i prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju od njega.
