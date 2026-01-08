Slušaj vest

Iako retko objavljuje klasične fotografije svog životnog prostora, hrvatska pevačica Nives Celzijus svojim pratiocima često nenametljivo otkriva detalje iz svog doma putem Instagram storija. Upravo ti spontani kadrovi otkrivaju enterijer koji je istovremeno moderan, funkcionalan i iznenađujuće topao.

Savremeni stil

Stan Nives Celzijus uređen je u savremenom stilu, sa jasnim naglaskom na tamne tonove, čiste linije i kvalitetne materijale, ali bez osećaja hladnoće. Naprotiv – prostor deluje prijatno, „živo“ i potpuno prilagođeno svakodnevnom životu.

U dnevnoj sobi dominira velika siva ugaona garnitura, jednostavna i praktična, idealna za opuštanje. Prostor je otvoren i ispunjen prirodnom svetlošću, dok drveni podovi dodatno zagrevaju ambijent i unose dozu porodične atmosfere.

Posebnu pažnju privlači kuhinja u tamnim tonovima, sa crnim frontovima i ugradnim aparatima koji ostavljaju utisak gotovo profesionalne kuhinje. Otvorena je prema trpezariji, a kuhinjsko ostrvo služi i kao radna i kao društvena zona. Sve deluje krajnje funkcionalno, ali i estetski dotegnuto – bez suvišnih detalja, a sa jasnim osećajem luksuza.

Kameni zid

Unutrašnje stepenice predstavljaju zanimljiv spoj drveta i kamenog zida, što prostoru daje karakter i dozu industrijskog šarma. Upravo ovakvi detalji razbijaju strogu modernu estetiku i čine stan toplijim i ličnijim.

Kupatilo je uređeno u svetlim, neutralnim tonovima, sa naglaskom na funkcionalnost. Bez preterivanja, ali uredno i čisto – baš onako kako treba da izgleda prostor namenjen svakodnevnoj upotrebi.

Ono što je posebno upečatljivo jeste činjenica da pevačicin stan nije „izložbeni prostor“, već pravi dom.

Fotografije na kojima namešta, kuva, sprema ili se smeje u potpuno opuštenim izdanjima potvrđuju da je ovaj prostor prilagođen stvarnom životu, a ne samo estetici društvenih mreža.

Podsetimo, pravo ime Nives Celzijus je Nives Zeljković. Bila je pravo otkriće mnogima kad se pojavila na muzičkoj sceni Vrlo provokativna, sigurna u sebe početkom 2000-ih nije bilo muškarca koji za nju nije znao.