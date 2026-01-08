Slušaj vest

Njih dvoje se i dalje ne oglašavaju povodom kraha njihovog braka. Ova vest mnoge je iznenadila jer su Goga i Marko svima izgledali kao idealan par, a ona je ranij ečesto objavljivala na Instagramu i slike i snimke kako se sjajno slaže sa njegovim roditeljima.

Koji je razlog ove odluke, nije poznato.

Spojio ih posao

Inače, Goga i Marko su potekli iz takmičenja "Zvezda Granda", a njihova svadba okupila je brojna estradna imena s obzirom na to da je njegov otac, harmonikaš Mikica Gačić sarađivao sa najvećim zvezdama. Kumovala im je Gogina bliska prijateljica, pevačica Tamara Milutinović. Njih dve su zajedno bile u grupi Đavolice, a treća članica bila je Teodora Džehverović, sa kojom obe godinama nisu imale kontakt.

Goga je jednom prilikom u emisiji "stars specijal" na Kurir televiziji govorila o Tamari.

- Tamara i ja smo isti horoskopski znak, bik. Ona ne trpi nepravdu, mrzi laž. Šta god da je istina želi da joj se kaže u lice, ne voli to iza leđa, tapšanje po ramenu. Teško prima ljude u svoj život. Tamara je osoba koja svoje emocije drži u sebi. Jako je dobar čovek. Dok smo živele zajedno, uvek sam ja više bila mazna, pričljiva, dok ona nije. Spavale smo u istom krevetu, sve smo delile i ja budem u fazonu laku noć, ajde da te ljubim, a ona neće. Vremenom sam shvatila da je ona jako veliki emotivac, ali to ne pokazuje. To više pokazuje delima nego osećanjima - ispričala je Goga o svojoj kumi.

O Goginom i Markovom venčanju dugo se pričalo. Goga je tada nosila raskošnu venčanicu, a da pred bogom su izgovorili u crkvi Pokrova presvete Bogorodice na Zvezdari.

Brena zaigrala s mladencima

Na svadbenom veselju bil aje i Lepa Brena, koja je među prvima zaigrala sa mladencima.

Svadbeno veselje nastavilo se u jednom restoranu, a gotovo da nema kolege koji se nije latio mikrofona.

Mada, glas nisu štedeli ni Gačići. U jednom momentu mlada je izula štikle i zaigrala u patikama, a potom zapevala sa mužem u duetu.

S obzirom da je svadba bila zakazana samo dan pred Brenin rođendan, mladenci su rešili da pevačici prirede nezaboravno iznenađenje i naprave tortu sa njenim likom, piše Grand.

Podsetimo, pre nego što je upoznala Marka, Goga je bil au vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

