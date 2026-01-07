Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović i njegov prijatelj Aleksandar Kos su ovog Božića odlučili da praznik provedu zajedno i da radost podele sa svima!

Snimili su se ispred prelepog Hrama, okruženi prazničnom atmosferom, i svojim pratiocima poslali toplu poruku zajedništva i mira

Čeda i Aca zajedno proslavljaju Božić Izvor: Instagram

- Hristos se rodi! Neka nama i nasim porodicama, prijateljima i svim dobrim ljudima samo najlepse i najsrecnije, najuspesnije i u najvecoj ljubavi, sve u zivotu bude. - Napisao je Aleksandar.

Čeda Jovanović otkrio od čega danas živi

Političar Čeda Jovanović otkrio je da je razvio privatan biznis u inostranstvu, te da od tog posla živi. Kako je izjavio njegov trenutni posao nema nikakve veze sa Srbijom, niti sa politikom kojom se bavio decenijama.

- Radim, ali ništa ne radim ovde. Nisam razmišljao da će moj život otići u tom pravcu, ali danas radim daleko odavde i za sebe, što ranije nisam radio. Trgujem gasom, rekao je Čeda Jovanović.

1/7 Vidi galeriju Čeda Jovanović Foto: Printscreen, Print Screen

Zajedno proslavili Badnji dan

Čeda Jovanović i njegov prijatelj Aca Kos, potrudili su se da u domu, u kojem zajedno žive, na stolu bude raznih delicija. Oni su sad pokazali šta je sve spremljeno od hrane i čovek ne zna gde pre da pogleda.

Aca Kos objavio je video snimak u kojem Čeda Jovanović nazdravlja čašom vina i čestita Božić, a stoji u kuhinji gde je servirano pregršt hrane.

Pored ikona, sveće, božićne pšenice i prazničnih ukrasa, naređani su tanjiri i ovali sa ribljim specijalitetima, kolačima, pitama, salatama, a tu su i tri velike šerpe u kojima se dovršava glavno jelo za ručak na Badnji dan

- Badnji dan, klinci se još šunjaju po sobama u pidžamama kao i ja kad sam bio klinac.A ja, kao i moji roditelji tada, miran jer ću slaviti sa njima - započeo je Čeda i dodao:

- Zbog toga ću svakome poželeti da ga provede u blagostanju, blagosloven, baš onakav kakav je svaki čovek dok ga ne zagrizu svi problemi koji život čine tako teškim i komplikovanim. Neka se slavi danas sa decom, sa prijateljima, sa roditeljima, sa devojkama i momcima. Srećno - rekao je Čeda u obraćanju na Instagramu.

Kurir.rs