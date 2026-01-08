Slušaj vest

Rođena 19. januara 1949. u Beogradu, Zoja Begoli završila je baletsku školu “Lujo Davičo” 1965. godine kao jedna od najbolјih učenica. Posle dvogodišnjeg usavršavanja u Lenjingradu u čuvenoj Akademiji “A.J. Vaganova”, kao stipendistkinja Narodnog pozorišta, vratila se 1967. u Beograd i u Narodnom pozorištu ostala do kraja igračke i pedagoške karijere.

Osim u matičnoj kući, pedagoškim radom bavila se i u baletskoj školi “Lujo Davičo” i na BK Akademiji, gde je predavala na igračkom i glumačkom odseku. Doživela je izuzetno priznanje u akademiji “Vaganova” , gde je imala čast da bude izabrana kao jedina strankinja za igru i nastupanje na sceni "Marinskog teatra" u čuvenim godišnjim predstavama.

Nјene najznačajnije uloge su: Olimpija – Hofmanove priče, Svanilda – Kopelija, Polovecka devojka – Knez Igor, Mirta – Žizela, Solveig, Ingrid – Per Gint, Kiti Ščerbacka – Ana Karenjina, Sinfonijsko kolo, Sinfonijski triptihon, Ruska igra – Krcko Oraščić, Las Pasiones, Forma viva, Kuma – Trijumf Afrodite, Krakovjak – Ivan Susanjin, Ulična igračica – Don Kihot, Solo par – Ero s onoga svijeta, Furijant – Prodana nevesta.

Brak sa Srđanom Popovićem

Sina Relju koji je danas jedan od najpoznatijih izvođača i Mišu je dobila sa Srđanom Popović, koji je bio sportski novinar. Preminuo je kad je reperu bilo samo dve godine.

- Mama mi je pričala da sam je na sahrani oca jednog mog druga pitao kome je teže – njemu koji je izgubio tatu sa 14 godina ili meni koji sam tada imao godinu i po. Teško je odgovoriti na to pitanje. Da li je ikad lako preboleti odlazak nekog ko ti znači? Naravno da bih voleo da sam mogao da zapamtim oca. To je rana koju nosim ceo život – iskren je bio reper.

Nije imao lako detinjstvo, iako se njegova majka trudila sve da mu obezbedi. Suočavajući se u nekim trenucim sa nemaštinom, obećao je Zoji jednu stvar.

- Kao mali sam mami obećao, pošto sam osećao to siromaštvo i kad me vodi na buvljak da kupimo patike bio sam užasno tužan što nemam patike kao neki drugi, ja sam rekao "Vidi mama, ja ću napraviti novac od kojeg ću kupiti stan sebi i tebi" - priznao je on i dodao:

- Nažalost, nisam dočekao da to mogu da uradim njoj, ali sam našao način da ne uprljam svoju dušu, a da ipak budem finansijski stabilan.

Vanvremenksa ljubav sa Begolijem

Reljina majka udala se potom za čuvenog glumca, scenariste i pedagoga Faruka Begolija. Iako se radilo o ogromnoj ljubavi, njhov brak je doživeo krah posle 18 godina zajedničkog života. Faruk nikada nije krije da mu je veoma žao što je došlo do razovda, a o emocijama više nije želeo da govori. Koliko je njihov odnos bio jak pokazuje i činjenica da je balerina zadržala njegovo prezima i nakon razilaženja.

Faruk je tokom 70-ih i 80-ih godina bio među najtraženijim glumcima u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je to vreme kada su se u raznim gradovima stvarali klubovi njegovih obožavalaca. Igrao je u oko 70 igranih filmova raznih metraža i u desetinama pozorišnih predstava. U 33-oj godini života za sobom je imao 33 filma, a autori većeg dela njih su bili najglasovitiji režiseri tog vremena u bivšoj Jugoslaviji.

- Tokom ovih poslednjih godina ne govorim više o ljubavi, jer je postojala jedna istinska ljubav i, kao njen rezultat, i jedan brak. Bili smo sedamnaest godina zajedno. Ona je zadržala moje prezime. Ali, kada dođe kraj, onda je kraj, na žalost. Ostali smo prijatelji. Čujemo se telefonom s vremena na vreme. Najčešće smo se čuli tokom rata. Ali, pošto smo shvatili da smo oboje dobro, i ja i ona, razgovarali smo sve ređe i ređe. Sretan sam zbog te ljubavi, sretan sam što sam imao tu ženu. Zahvalio sam joj se što mi je pružila tu divnu ljubav, taj brak, to prijateljstvo, i taj komad divnog život - rekao je svojevremno Faruk.

Posebno je naglasio da je sa njom upoznao šta je divan život.

– Bogat sam tom ljubavlju, bogat sam tom ženom. Zahvalan sam joj što mi je pružila jedno saznanje, divnu ljubav, brak, divno druženje i divan deo života – prisetio se on tada.

Begoli je preminuo u Prištini 2007. u 63. godini, a Zoja deceniju kasnije u 68. godini. Mediji su tih dana pisali da je njen bivši suprug bio Reljin biološki otac, što je reper jednom prilikom negirao.

Foto: Printscreen YouTube, Dragan Kadić

– Kada je moja majka umrla, novinari su pisali da je Faruk Begoli moj otac i pravili konstrukcije da želim da sakrijem albansko poreklo, što je van pameti. Ja ljude delim na dobre i loše, ne po nacionalnosti – naglasio je tada Popović.

Reper je posebno zahvalan svojoj majci zbog svega što je učinila za svoju porodicu u teškim vremenima.

– Moja majka je bila jedna neverovatna žena. I u suludim vremenima inflacije, iako je imala malu platu, uspevala je da Miša i ja ne oskudevamo. Možda nisam mogao da dobijem patike koje su nosila neka druga deca, ali je u kući uvek vladala ljubav. Iz ove perspektive gledano, koliko god da nam je nešto falilo, ništa nam nije falilo – zaključio je Relja.