Slušaj vest

Pobednik "Elite 8" i treper Nenad Marinković Gastoz navodno je na Tajlandu snimao filmove za odrasle i to mu je bio glavni izvor zarade, prenose mediji.

Marinković je i ranije pričao kako mu je životna želja da snimi porno-film, a prošle godine je navodno dočekao svojih pet minuta. Zarada mu nije bila primarna, već da u kadru bude što više žena, a prijatelj otkriva da je imao samo jedan uslov.

Lepo je zarađivao

- Gastozu nije bio prioritet novac, već izazov, nešto novo, čovek stavrno voli žene i to mu je dovoljno, ali lepo je od toga zarađivao. Bio im je zanimljiv što je bele puti sa svetlim očima, a i nema tremu uopšte. Kad pogledate on već godinama unazad pred kamerama ima odnose u rijalitiju, ovo je samo malo eksplicitnije. Imao je samo jedan uslov za produkciju, a to je da mu obezbede deset lepotica - ispričao je pre nekoliko meseci za medije prijatelj Nenada Marinkovića.

Kako je rekao, Gastoz je oduvek maštao da postane deo porno industrije, a ta želja mu se prvi put ispunila 2016. godine kada je sa srpskim producentom filmova za odrasle Pegijem dogovorio da bude di-džej i voditelj porno žurki širom sveta.

1/5 Vidi galeriju Pobednik rijaliti šou programa Foto: Petar Aleksić, Pink

- Oduvek mi je bio san da gledam kako se snimaju pornići i mnogo sam srećan što će mi se to uskoro ostvariti. Tu granu filmova zaista poštujem. Imam svoju kolekciju, omiljene glumice. Znam šta se kod svakog od njih dešava, ko je snimio anal, ko se razboleo, ko je dobio sidu. Mnogo sam srećan što sam upoznao Pegija i što je prepoznao to nešto u meni - pričao je Gastoz ranije i tom prilikom dodao da ga honorar ne zanima, samo prilika da glumi u filmu za odrasle.

Nekoliko meseci proveo u pritvoru

Podsetimo, Gastoz je hapšen u Tajlandu gde je nekoliko meseci proveo u pritvoru. Iz te zemlje je deportovan, a ubrzo po povratku u Srbiju ušao je u "Elitu 8" u kojoj je pobedio, ali i pronaša ljubav - Anđelu Đuričić.





Kurir.rs/Informer