Željko Bebek (80) iza sebe ima dva braka, a sreću i stabilnost pronašao je uz 36 godina mlađu Ružicu, sa kojom vodi skladan porodični život.

Bebek je otac četvoro dece, a zanimljivo je da je njegova najstarija ćerka čak pet godina starija od sadašnje supruge.

Željko otvoreno govori o tome koliko mu je Ružica promenila život, ističući da mu je upravo ona donela porodični mir. Sa njom je dobio sina Zvonimira i ćerku Katarinu, dok iz ranijih brakova ima ćerke Silviju i Bjanku.

Kako je pevač sada naglasio, sin svira sa njim, a uvek je tu da se nađe svojoj deci kada zatreba.

- Da, jako sam ponosan. Zvone je zbilja mladić zbog kojeg nisam samo ja ponosan nego svi koji ga znaju. Ja sam oduvek porodičan čovek bez obzira koliko sam uspeha ili neuspeha prolazio kroz život u vezi sa porodicom, ali Ružica i ja smo stvorili lepu uzornu porodicu, prekrasnu decu - priča Željko.

On ističe da ponosan i na svoje dve starije ćerke koje je dobio iz prethodnih brakova.

- Pa kao što je to uobičajeno, najstarija ćerka je već prešla 50 godina, a najmlađa ima tek 20 i koju, ali generalno odnosi su fini. Ja sam naravno više u kontaktu s mlađima jer njima još trebam da pomognem da idu onim putem kojim oni žele i kojim ja mislim da bi trebalo. Stojim na raspolaganju ne samo ovim mladima već i starijim ćerkama Silviji i Bjanki - rekao je pevač za In magazin.

Podsetimo, ljubav Željka i Ružice (46) u početku je bila skrivena od javnosti zbog velike razlike u godinama. Kada su se upoznali, Bebek je imao 52 godine, dok je Ružica bila tek punoletna.

- Ona je ulaskom u moj život sve promenila - započeo je pevač, a Ružica dodala:

Željko me nekako formirao. Ja sam bila jako mlada, imala sam tek 18 godina kada smo se mi upoznali i kroz neko zajedničko druženje shvatili smo da jedan drugome odgovaramo.

- Bez obzira na to što je ona bila mlada i još nije ni fakultet završila ili ja koji sam tada bio iskusni vuk u karijeri rock ‘n‘ rolla, videlo se da sam se dovoljno smekšao da život počnem drukčije gledati - objasnio je Bebek svojevremeno.

- To je ta, da mi je naišla kada sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tada, ona se rodila kada sam ja objavio pesmu ‘Bitanga i princeza’. Negde u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti - rekao je Bebek.