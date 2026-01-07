Slušaj vest

Milena Plavšić 2020. godine ostala je bez supruga koji je bio njena najveća ljubav. Kako i sama kaze nakon njegovog odlaska ništa više nije isto, a pogotovo ni praznici.

Pevačica sa tugom ističe da Božić obeležava sama već šest godina, od kako je ostala udovica.

- Otkad mi je muž umro, Božić proslavljam sama, ali nije to više to. Posebnu i najlepšu uspomenu nosim iz roditeljske kuće, kada smo kao deca mnogo se radovali Božiću i tim divnim običajima, a svakako najomiljeniji bio je kada se lomila česnica i kada su roditelji nameštali da baš mi, to jest neko od dece nađe paricu za sreću. Za mene su to bila najlepša vremena - otkrila je Milena Plavšić za Pink.

Pevačica se ranije oglašavala sa emotivnim porukama posvećenim njenom suprugu.

U jednoj od njih napisala je kako više ništa nije isto bez njega i kako se teško nosi sa činjenicom da ga više nema:

"Mili moj, voljeni Duško. I posle četiri godine, mnogo mi nedostaješ i mnogo mi je teško bez tebe! Svaki dan si u mojim mislima i živećeš večno u mom srcu! Beskrajno te voli tvoja Milena", stajalo je objavi.