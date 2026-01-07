Slušaj vest

Milena Plavšić 2020. godine ostala je bez supruga koji je bio njena najveća ljubav. Kako i sama kaze nakon njegovog odlaska ništa više nije isto, a pogotovo ni praznici.

Pevačica sa tugom ističe da Božić obeležava sama već šest godina, od kako je ostala udovica.

- Otkad mi je muž umro, Božić proslavljam sama, ali nije to više to. Posebnu i najlepšu uspomenu nosim iz roditeljske kuće, kada smo kao deca mnogo se radovali Božiću i tim divnim običajima, a svakako najomiljeniji bio je kada se lomila česnica i kada su roditelji nameštali da baš mi, to jest neko od dece nađe paricu za sreću. Za mene su to bila najlepša vremena - otkrila je Milena Plavšić za Pink.

Milena Plavšić Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Kurir

Pevačica se ranije oglašavala sa emotivnim porukama posvećenim njenom suprugu.

U jednoj od njih napisala je kako više ništa nije isto bez njega i kako se teško nosi sa činjenicom da ga više nema:

"Mili moj, voljeni Duško. I posle četiri godine, mnogo mi nedostaješ i mnogo mi je teško bez tebe! Svaki dan si u mojim mislima i živećeš večno u mom srcu! Beskrajno te voli tvoja Milena", stajalo je objavi.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"SVEDOK SAM DA SU MNOGE PEVAČICE PALE NA NJEGOV ŠARM" Milena Plavšić otkrila kakav je Halid bio zavodnik: Za njim su devojke ludele...
Halid Muslimović (5).jpeg
StarsTRAGEDIJA KAKVA NIJE VIĐENA, CELA PORODICA JOJ UMRLA! Naša pevačica preživela horor, pa skupila snagu i sve ispričala: Trpela sam sama svoj bol...
Mileni Plavšić izginula porodica
Stars"JA BEZ TEBE NE MOGU DA ŽIVIM" Mileni Plavšić muž preminuo pre pet godina, sad objavila fotku, a ono što je napisala kida dušu (FOTO)
milena-02-damir-dervisagic.jpg
StarsOGLASILA SE ZEMLJAKINJA HALIDA BEŠLIĆA Svi zavijeni u crno zog smrti legendarnog pevača, pomenula i njegovu porodicu
milena.jpg