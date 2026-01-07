Slušaj vest

Za pevačicu Jasnu Kočijašević, Božić ima posebno značenje s obzirom da ga nije slavila veći deo svog života.

Naime, u svojoj 65. godini, Jasna je prvi put u životu doživela pravu čar ovog praznika i uključila se u tradicionalno obeležavanje svih običaja.

Kako je otkrila, pre nekoliko godina prvi put proslavila je Božić, a taj dan pamtiće zauvek.

-U mojoj kući se nije slavio Božić. S obzirom na poreklo moje mame i profesiju mog tate, koji je bio vojno lice to je bilo nezamislivo– rekla je Jasna, a potom dodala:

jasna.jpg
Foto: ATA images

-Prvi put Božić sam na pravi način doživela pre 7-8 godina. Nije bilo prilike, bilo je takvo vreme. U međuvremenu sam i krštena tako da sam sve počela da doživljavam na pravi način. To Badnje veče u Novoj Pazovi bilo je divno i posebno, nešto što ću za ceo život da pamtim.

Pevačica je ispričala i kako je izgledalo njeno prvo Badnje veče kada se u njoj probudio neverovatan osećaj.

-Htela sam lično da se uverim u jednu priču za koju sam slušala da postoji u Pazovi. Za Badnje veče tamo je prava fešta. Mnogo kuća, kao mnogo punktova, iznese se sto, riba, hleb, rakija, služe se posnim stvarima i peče se prase. Gde god stanem moram da se prekrstim da se poslužim i tako moj unuk i ja stigosmo do crkve. Otišli smo na službu, izneo se badnjak, išlo se oko crkve i meni je to bilo otkrovenje- objasnila je za Grand.

