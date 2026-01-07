Slušaj vest

Pevačica Jelena Jović iskreno je progovorila o najtežim trenucima u svom životu i o tome zašto joj praznici, a posebno Božić, ne donose radost kakvu većina ljudi oseća.

Umesto smeha i porodične topline, za nju su praznici simbol tuge, sećanja i borbe sa bolom koji, kako kaže, nikada ne prestaje.

– Svi praznici mi jako teško padaju, a Božić posebno. To je porodični praznik, a porodice nema… – započinje pevačica svoju ispovest.

Kako ističe, iako je okružena prijateljima i ljudima koji je vole, praznični dani joj dodatno otežavaju svakodnevicu.

– Uglavnom budem sa prijateljima sa kojima sam i inače svaki dan. Zovu i prijatelji i familija sa raznih strana, ali mi sve to nekako još teže padne – priznaje pevačica.

Jelena ne krije da je tuga prisutna i van praznika, ali da su ovi dani posebno bolni.

– Tuga je i van praznika. Ceo život je jedna velika borba, ali za praznike je preteško. Moram da kažem da svaki Božić preplačem. Najgore je što sam nemoćna da bilo šta promenim u toj boli. Kao što kažu – najgore je kada duša boli. U grudima steže, a za to nema leka – govori kroz suze.

Jelena Jovićž Foto: Kurir Televizija

Posebno emotivan trenutak desio se dok je kupovala badnjak, kada su joj se, kako kaže, vratile slike iz prošlosti.

– Vraćale su mi se slike kako brat i ja šetamo zagrljeni, biramo badnjak, šalimo se, smejemo se… Obavezno svratimo na piće da nazdravimo, dok nas kod kuće čekaju roditelji. I onda se pitam – da li je realno sve ovo i zašto baš ja moram taj krst da nosim? – kaže Jelena.

Dodaje i da se često seti rečenice da Bog najteže terete daje najjačima, ali da se i sama pita kako njeno srce sve to izdržava.

– Mnogo puta sam se zapitala kako moje srce uspeva da izdrži i kako i dalje kuca posle svega. I sada dok ovo pričam, ja plačem, jer drugačije ne mogu – iskrena je pevačica.

Na kraju, Jelena je uputila snažnu poruku svima koji praznike dočekuju sami.

– Onima koji su usamljeni tokom praznika poručila bih da budu jaki i hrabri, da se bore. Život je jedna velika borba. Neka se potrude da sebi, koliko mogu, ulepšaju život, da budu manje tužni, a više srećni i da idu samo napred – poručuje ona.

Posebnu poruku imala je i za one koji praznike provode u krugu porodice.

– Niste ni svesni koliko ste srećni. Mnogi bi sve dali da su na vašem mestu. Porodica je svetinja, podrška, oslonac i prava ljubav. Bez nje si, nažalost, siroče i ničiji. Tužno, ali istinito. Čuvajte svoje roditelje, braću i sestre. Budite uz njih, pružite im ljubav i obradujte ih – zaključuje Jelena.

Na samom kraju, pevačica je svim ljudima uputila iskrene praznične želje:

– Neka ova godina i Božić donesu više zdravlja, blagostanja, ljubavi, sreće i mira. Svima od srca želim sve najlepše.