POZNATA DAMA BILA U ZATVORU I OTKRILA KAKO SE TAMO SLAVI BOŽIĆ: Zatvorenice obeležavaju praznike, naročito Božić, to je poseban ritual...
Olivera Ćirković deo svog života provela je iza rešetaka u grčkom zatvoru, a u razgovoru se prisetila se kako se slavio Božić u zatvoru.
– Zatvorenice obeležavaju praznike, naročito Božić. Grci su veliki vernici. Oni su pravoslavci, ali obeležavaju Božić po julijanskom kalendaru. Čak i u zatvoru se maksimalno trude da ispoštuju tradiciju. To je jedan poseban ritual. Prisustvovala sam mu i ja, ali nisam preterano učestvovala u proslavi Božića, tih dana bih se osećala grozno i bežala od ljudi – rekla je Olivera.
Olivera je ispričala da je pre nekoliko godina krštena, a od tada je promenila i svoj odnos prema veri i Bogu.
– Krštena sam pre nekoliko godina u Veliko Remeti i mnogo sam promenila svoj život, ali i stav prema veri. Duhovno sam uzrasla da bih mogla da shvatim šta je Bog i šta je vera. Veoma sam ponosn na sebe. Ušla sam u mirnu fazu, a u mojim godinama sreća je samo biti miran i to me raduje – priznala je bivša zatvorenica za Grand.
Kurir.rs