Svetlana Ceca Ražnatović okupila je članove svoje porodice u vili na Dedinju gde s njima proslavlja Božić.

Ona se oglasila na Instagramu i pokazala ko je u njihovoj kući izvukao paricu iz česnice.

Ove godine pevačica je imala najviše sreće.

- Parica je u pravim rukama! - napisala je Ceca uz emodži koji plače od smeha, pa svim pratiocima čestitala najradosniji hrišćanski praznik.

Svetlana Ceca Ražnatović izvukla paricu iz česnice Foto: Printscreen Instagram

- Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić - napisala je u objavi.

Podsetimo, Ceca je tradicionalno sa porodicom dočekala praznik na liturgiji u Hramu Svetog Save. Ona je sve vreme bila sa unucima, a najstariji željko je sve vreme stajao uz nju dok je davala izjavu okupljenim novinarima.

Na liturgiji su bili i Viki Miljković, Jovana Tipšin, Sergej Ćetković, Irina Vukotić i drugi poznati.