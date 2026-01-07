EVO KO JE U CECINOM DOMU IZVUKAO PARICU IZ ČESNICE! Pevačica sve objavila i fanovima čestitala Božić: U pravim je rukama
Svetlana Ceca Ražnatović okupila je članove svoje porodice u vili na Dedinju gde s njima proslavlja Božić.
Ona se oglasila na Instagramu i pokazala ko je u njihovoj kući izvukao paricu iz česnice.
Ove godine pevačica je imala najviše sreće.
- Parica je u pravim rukama! - napisala je Ceca uz emodži koji plače od smeha, pa svim pratiocima čestitala najradosniji hrišćanski praznik.
- Mir Božiji, Hristos se rodi! Srećan Božić - napisala je u objavi.
Podsetimo, Ceca je tradicionalno sa porodicom dočekala praznik na liturgiji u Hramu Svetog Save. Ona je sve vreme bila sa unucima, a najstariji željko je sve vreme stajao uz nju dok je davala izjavu okupljenim novinarima.
Na liturgiji su bili i Viki Miljković, Jovana Tipšin, Sergej Ćetković, Irina Vukotić i drugi poznati.