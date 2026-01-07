Slušaj vest

Dok se praznična atmosfera polako širi i svi traže nešto što će im ulepšati Božić, pevačica Marijana Katić pripremila je posebno iznenađenje za svoju publiku. Iako je poslednjih meseci izuzetno zauzeta nastupima širom regiona, Marijana ne zapostavlja rad u studiju, naprotiv, upravo za veliki praznik odlučila je da publici pokloni novu muzičku priču.

Marijana Katić, koju publika pamti po zapaženom učešću u „Zvezdama Granda“ i kao miljenicu Snežane Đurišić, za Božić objavljuje čak šest novih kavera. Reč je o pesmama koje nose emociju, nostalgiju i energiju veselja, a koje su pažljivo birane kako bi se uklopile u praznični duh.

Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Na repertoaru će se naći:

• „Al’ bez tebe živeti ne mogu“ – Vida Pavlović

• „To je ljubav“ – Verica Šerifović

• „Mik mik“ – Sofija Marinova

• „Hajde, cik“ – Zlata Petrović

• „Volelo se jednom dvoje“ – Verica Šerifović

• „Mezimica“ – Nataša Matić

Na ovim kaverima Marijana je sarađivala sa Habibi bendom, sa kojim je i privatno i poslovno često na istoj muzičkoj liniji. I ona i članovi benda važe za jedne od najangažovanijih kada su veselja u pitanju, pa ne čudi što je upravo ta energija preneta i u nove snimke.

„Želela sam da publici ulepšam praznike nečim toplim i iskrenim. Ove pesme svi znamo i volimo, a ja sam ih otpevala sa puno emocije, baš onako kako osećam. Nadam se da će ljudi uz njih uživati za Božić, u krugu porodice i dragih ljudi“, poručuje Marijana.

Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

Novi kaveri biće dostupni od sutra, 8. januara, a sudeći po dosadašnjem interesovanju publike, praznici će za mnoge ove godine imati i poseban muzički pečat.