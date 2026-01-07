Slušaj vest

Marija Šerifović čestitala je svima Božić na svom Instagram profilu.

Pop pevačica je objavila fotografiju svog sina Maria, koji je u njihov porodični dom uneo badnjak i napisala snažnu poruku:

- Nije ni veselje, ni buka, ni galama. Božić je dan kada moramo biti tihi. Tiši nego ikada. U toj tišini ne treba da odzvanja ništa osim zahvalnosti. Zahvalnosti životu. Zahvalnosti Njemu i Njegovoj žrtvi. Zahvalnosti što nam je dato da vidimo i dišemo. Što imamo priliku da kroz ovaj život prođemo polako, svesno, da hodamo uspravno i ostavimo trag koji nije glasan, ali je čist - napisala je Marija i dodala:

- Božić nas ne poziva da slavimo, već da se setimo. Da budemo bolji. I da bar na jedan dan, u toj tišini budemo ljudi kakvi bismo trebali biti svakog dana. Mir Božji. Hristos se rodi.

Marija je jednom prilikom otkrila da su joj dani oko dočeka Nove godine radni, ali velike praznike provodi u krugu porodice.

Marija Šerifović i sin Mario Foto: Pritnscreen/Instagram

- Ja 22. godine pevam, ali 22. godine ne pevam kada mi je slava, kad su Badnji dan, Božić i Vaskrs. Može li za te dane da se ne peva i ne radi? Ko mora, mora. Volim te dane, top su mi - izjavila je pevačica.