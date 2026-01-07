Slušaj vest

Aleksandra Mladenović Božić provodi u svom rodnom selu daleko od estradne scene. To su dani kada je ona okružena najmilijima, pa je tako i ove godine.

Folk pevačica objavila je fotografije na svom Instagram profilu i pokazala da ne odstupa od tradicije - ona je Božić dočekala u narodnoj nošnji. Sa njom su i deca njenog brata, koji su centar njenog sveta.

Aleksandra je ranije opisala kako izgleda proslava najradosnijeg hrišćanskog praznika u njenom porodičnom domu na selu.

- Veoma su važni ti trenuci, to je vreme kada, čini mi se, najviše možemo da osetimo zajedništvo, toplinu, bliskost i ljubav među ljudima. Trudim se da budem sa porodicom što je više moguće, naravno, da se ne ljute, i razumeju me. Oni su mi najveći vetar u leđa i najveća podrška, zaista imaju razumevanja za sve što moj posao nosi sa sobom. I na tome sam im zahvalna - rekl aje ranije Aleksandra i nastavila:

- Božić obožavam još kako sam bila dete. Na Badnji dan brat i tata pre izlaska sunca odlaze u šumu da seku badnjak, uz prvi mrak ga unosimo u kuću i ložimo, uz reči: “Koliko varnica toliko parica”. Sito je puno suvog voća, to je mamin zadatak, baš kao i bogata trpeza koja nas sve čeka za Božić. I naravno, nadam se da ću ove godine baš ja da izvučem paricu iz česnice, red bi bio, smeh. Pevačica je za naš portal otkrila da li postoji neka zanimljiva uspomena iz detinjstva koja je vezuje za ovaj praznik.

Aleksandra Mladenović na planini Foto: Privatna Arhiva

- Brojne uspomene, koje sada prenosimo na bratanca i bratanicu. Obožavala sam da pijučem i tražim razne slatkiše u slami i takmičim se sa bratom ko će više da uzme, iako nas mama posle natera da sve podelimo, kao i da čekam tatu da u kuću unese badnjak.