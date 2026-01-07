Slušaj vest

Jelena Golubović, razvela se nakon godinu dana braka, a sada je otvoreno govorila o svemu kroz šta je prošla sa suprugom, ali i i njegovim roditeljima.

Rediteljka i rijaliti pobednica otkrila je sve o njenom odnosu sa partnerom i zbog čega je došlo do razvoda nekoliko dana pred prvu godišnjicu.

"Muž me prodao zbog praseta"

- Kažu da su razvod i stres na nivou smrti. Rekla sam ako meni kao udatoj ženi prvi Božić gde sam u braku muž ne unese badnjak, čemu se nada, kako će da ima prosperitet, kako će da zaradi? Kako će da nam krene i da pokrenemo biznis? Nama Bog neće dati bebu ako Božić mi ne doživimo zajedno i ako mi muž ne dođe i ne unese badnjak. Ne znam kojoj sreći se nada - počela je Jelena priču.

Kako kaže, ona je njega ubeđivala da ovaj praznik treba da provedu zajedno, ali je on ipak odlučio da ispred kuće sa roditeljima peče ražanj i da se "pred komšilukom pokaže koliko imaju i mogu".

- Njegovi su malograđani, njegova majka posle 40 godina uči decu da u Srbiji žive Srbijanci. Ako ne dođeš da mi uneseš badnjak šta ima da me zoveš, ne može da mi čestita telefonom, nije mi on švaler. Da me muž proda zbog praseta, da bi komšije videle koliki oni imaju ražanj? Čista seljačka posla - rekla je Jelena.

Ona je takođe rekla da ju je suprug prevario, jer se lažno predstavio da je iz Bjeljine, a zapravo je iz mesta koji se zove Ugljevik.

- Išla sam kod njega za praznike. Njegovi ne voli nikoga, ni sebe. Svekrva je 40 godina bila učiteljica, tamo gde žive ima 4-5 ulica, za vreme koliko sam bila kod njega kući na praznike, tamo je bilo kao da je neko umro. Nema ni svetiljke ni jelke. Ona je spremila supu iz kesice i praznu pitu, a ja sam rekla da neću to da jedem.

"Umesto vantelesne, sad može samo razvod da napreduje"

- Maltretirali su me svi zajedno, on nikad nije seo da izađe iz sobe da popriča sa mojom mamom dok mene nema kući. Ja kad sam tamo pričam sa njegovom majkom, a ona mi krv popije. Njima niko ne dolazi u kuću takvi su to ljudi.

Kako je rekla, ona je nekoliko puta izgubila bebu, a onda su pokušali vantelesnom oplodnjom da dobiju dete.

- Sad će samo moći razvod da napreduje, meni ateista ne treba. Neću sa njim valjda decu. Svaki ovaj stres... kako misli da ja ovako uznemirena rodim dete. On meni je upropastio i Božić. Njegov otac je jako želeo da dobijemo dete,a njegova majka je rekla: "Ja sam 40 godina učiteljica, meni je dece preko glave" - rekla je ona.

Jelena nije krila da su je svekar i svekrva izbacili iz stana, da je muž pitao da li je u sekti jer se svakog dana moli.

