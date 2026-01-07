Rada Manojlović o praznicima u porodičnom domu

- Božić je oduvek bio moj omiljeni praznik. Volim da kažem da mi ni Nova godina, ni rođendan, ni slava nisu bitni koliko 7. januar. Trudim se da budem kod kuće u Četerežu za Badnje veče i Božić. Da to ne preskočim i da ga uvek proslavim s najbližima i da smo svi na okupu.Tata na Badnje veče peče prase ispred kuće, a mi devojke ložimo vatru u kući. Onda sestra i ja uveče grančicom džaramo vatru i pričamo koje su nam želje za godinu koja je stupila. Popijemo dren, a na Božić obavezno idemo na groblje. Nezaobilazno je lomljenje česnice, nadam se da će novčić ove godine da pripadne meni. Kada se lomi česnica, meni uvek zapadne neki kućni prag, neke kokoške, neku cepanicu izvučem, a nikad pare i zdravlje.