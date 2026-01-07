RADA MANOJLOVIĆ UŠLA U ELITU 9! Ukućani zanemeli od šoka, a evo šta je pevačica odmah uradila čim je kročila na imanje (FOTO)
Rada Manojlović specijalna je gošća na današnjem božićnom ručku uEliti. Ona je simbolično tim povodom zapevala pesmu ''Evo već je Božić'' i interpretacijom oduševila učesnike.
Njeno prisustvo izazvalo je pravo oduševljenje među Elitarima. Čim se pojavila, svi su se okupili oko nje, a Rada je pevala svoje hitove, dok su joj se ukućani pridružili i u pesmi i u plesanju.
Rada Manojlović o praznicima u porodičnom domu
Podsetimo, Rada Manojlović je priznala za Kurir da joj je jako bitno da ispoštuje sve božićne običaje.
- Božić je oduvek bio moj omiljeni praznik. Volim da kažem da mi ni Nova godina, ni rođendan, ni slava nisu bitni koliko 7. januar. Trudim se da budem kod kuće u Četerežu za Badnje veče i Božić. Da to ne preskočim i da ga uvek proslavim s najbližima i da smo svi na okupu.Tata na Badnje veče peče prase ispred kuće, a mi devojke ložimo vatru u kući. Onda sestra i ja uveče grančicom džaramo vatru i pričamo koje su nam želje za godinu koja je stupila. Popijemo dren, a na Božić obavezno idemo na groblje. Nezaobilazno je lomljenje česnice, nadam se da će novčić ove godine da pripadne meni. Kada se lomi česnica, meni uvek zapadne neki kućni prag, neke kokoške, neku cepanicu izvučem, a nikad pare i zdravlje.
