Ema Cepter, jedna od najbogatijih naslednica u Srbiji, sumirajuću godinu iza sebe osvrnula se upravo na najteži period, a serija fotografija koje je objavila na Božić pokazale su i drugu stranu njenog života za koji je, gledajući objave na Instagramu, lako pomisliti da je savršen.

Sumirala 2025.godinu

Uz fotografije je napisala:

"Evo mojih najtežih trenutaka iz 2025. Znam da je 2025. već iza nas i baš zato mislim da je važno biti iskren i realan. Ono što vidimo na internetu gotovo nikada nije cela slika. Najteži trenuci su često tihi, skriveni, oni koje ne objavljujemo. Ovo je podsetnik da ne upoređujemo svoje 'iza kulisa' sa tuđim najlepšim trenucima na društvenim mrežama i da je u redu ako tvoj put ne liči ni na čiji drugi".

Karusel je započela fotografijom na kojoj je naga, "ogoljena" sa jabukom u ruci.

"Suočila sam se sa najtežom i najvažnijom borbom u životu koju nosim gotovo dve trećine istog. Prvi put nakon dužeg vremena morala sam da se suočim sa stragovima, brutalnom realnošću, na najiskreniji način. Dnevne bitke su bile teške i komplikovane, i nekim danima mi je bilo stravično teško da nastavim. Ali jesam. Sada kada se osvrnem, osećam samo zahvalnost za veru i snagu koja me je nosila sve vreme. Odluka da se suočim sa tim i promenim svoj život bila je jedna od najtežih odluka koje sam donela, i najvažnija", započela je Ema.

"Počela sam naglo da gubim na težini krajem 2024. godine, zbog anksioznosti i osećaja nesigurnosti, a izazov sa kojim sam se mučila je bio isrpljujuć do te mere da sam se nekoliko puta onesvestila u javnosti. Bilo je strašno, sramotno i činilo je da se plašim da napustim svoj dom".

Ema se potom osvrula da je još 2023. povredila članak te da nije sanirala povredu zbog čega je morala da prolazi kroz bolne tretmane.

Dotakla se i svog biznisa

"Lansiranje parfema me je iscrpelo mnogo više nego što sam očekivala. Konstantno sam 'overtinkovala', sumnjala u sebe konstantno i doživela sam 'burnout' tokom velike životne tranzicije. Kada se neke stvari nisu razvijale kako sam zamišljala to je sve udaralo na moje samopouzdanje", nastavila je Ema, i dodala da je doživela i socijalnu anksioznost kada je prvi put morala da govori pred ljudima, kao i da je osećala da se guši.

Lepa naslednica Filipa Ceptera je spomenula i svog ljubimca za kog je posebno vezana.

"Džin ima 11 godina i sa mnom je od moje 14. Još uvek je živa i dobro je, ali primećujem znakove starenja i te promene u zdravlju me plaše da ću je izgubiti".

Ema je potom otkrila i da više ne živi u Srbiji

"Preselila sam se u Pariz. Nakon putovanja tamo i nazad neko vreme, odlučila sam da se skrasim ovde. Sa preseljenjem je došla i distanca od roditelja i svega poznatog. Nisam znala previše ljudi, pa sam se trudila da uposlim mozak isprobavanjem novih stvari. Uživam u tome, ali nekim danima osećam prazninu jer mi nedostaje porodica", iskrena je mlada influenserka i psihološkinja.

Naposletku je poručila: "Zato je važno da slavimo pobede. To je važno isto koliko i biti realan i podeliti nekad i ono što nije tako lepo".

Njena objava odjeknula je među pratiocima koji su joj pisali reči podrške i utehe, a mnogi su joj i čestitali na hrabrosti da ogoli svoj život.

