Slušaj vest

Pevač i dugogodišnji rijaliti učesnik Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, učesnik je svake sezone rijalitija "Zadruga" i "Elita", pa ga tako gledaoci gledaju i u devetoj po redu sezoni popularnog šou programa.

Šale na račun nadimka

Jedan gledalac se uključio u program uživo i otkrio zbog čega je Lepi Mića dobio baš taj nadimak.

- Iz Sarajeva zovem, pozdrav za našu kraljicu i damu par ekselans. Mića je radio kod nas u restoranu i on je bio toliko ružan da su ga ovi naši mangupi zvali "Lepi", donese i prinese stolicu za evro - rekao je gledalac, a evo kako je izgledao u mladosti:

Kako je izgledao Lepi Mića u mladosti? Foto: Printscreen/NSA

Žena Lepog Miće prava misterija

Kako je Sara svojevremeno otkrila, to što Snežana ne dolazi da gostuje u emisijama i to što ne daje izjave za medije zapravo je deo Kako je izgledao Lepi Mića u mladosti?.

- Moja majka se ne pojavljuje po medijima i ima takav dogovor sa mojim ocem. Ona se slaže sa tim da on uđe u rijaliti ako želi i da se bavi time, ali pod uslovom da se ona ne eksponira u medijima. Ona njega naravno podržava i prati rijaliti, ne može a da se ne nervira, a njemu uvek kaže svoje mišljenje - otkrila je Sara u jednom intervjuu za Pink.

Kako je izgledao Lepi Mića u mladosti? Foto: Printscreen

Međutim, u jednoj od sezona, Mićina supruga Snežana se pojavila i poslala mu čestitke putem videa koji je pušten u Zadruzi.

Pogledajte dodatni snimak: