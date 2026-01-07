Slušaj vest

Popularna pevačica Valentina Matić, koja se proslavila u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda”, jedna je od najangažovanijih mladih folkerki širom bivše Jugoslavije.

Njeni nastupi već su zakazani mesecima unapred, a gotovo da ne postoji dan kada ne puni kafane, klubove i hale u kojima se proslavljaju privatna veselja.

Međutim, Valentina je odlučila da za najradosniji hrišćanski praznik napravi pauzu i posveti se porodici i tradiciji.

Naime, pevačica je podelila na društvenim mrežama kako proslavlja Božić, te je najpre objavila snimak kako njen otac unosi badnjak u kuću, dok ga ona i njena majka obasipaju zrnima kukuruza i pšenice, a onda je postavila i fotografiju tradicionalnog paljenja badnjaka.

Ona je sa svojim fanovima podelila i sliku dukata koji je izvukla iz pogače, što simbolizuje bogatu, rodnu i uspešnu godinu.

Pored toga, Valentina je u toplini porodičnog doma nazdravila čašom vina sa najmilijima, pokazala svečanu božićnu trpezu, koja pokazuje da je porodica Matić uživala u izobilju hrane i pića, kao i tradivionalnim pravoslavnim običajima, koji su mnogi zaboravili, te je time pokazala da su joj vera i najvoljeniji iznad svega!

