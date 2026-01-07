Slušaj vest

Popularna pevačica Valentina Matić, koja se proslavila u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda”, jedna je od najangažovanijih mladih folkerki širom bivše Jugoslavije.

Njeni nastupi već su zakazani mesecima unapred, a gotovo da ne postoji dan kada ne puni kafane, klubove i hale u kojima se proslavljaju privatna veselja.

Međutim, Valentina je odlučila da za najradosniji hrišćanski praznik napravi pauzu i posveti se porodici i tradiciji.
Naime, pevačica je podelila na društvenim mrežama kako proslavlja Božić, te je najpre objavila snimak kako njen otac unosi badnjak u kuću, dok ga ona i njena majka obasipaju zrnima kukuruza i pšenice, a onda je postavila i fotografiju tradicionalnog paljenja badnjaka.

Valentina Matić Foto: Privatna arhiva

Ona je sa svojim fanovima podelila i sliku dukata koji je izvukla iz pogače, što simbolizuje bogatu, rodnu i uspešnu godinu.
Pored toga, Valentina je u toplini porodičnog doma nazdravila čašom vina sa najmilijima, pokazala svečanu božićnu trpezu, koja pokazuje da je porodica Matić uživala u izobilju hrane i pića, kao i tradivionalnim pravoslavnim običajima, koji su mnogi zaboravili, te je time pokazala da su joj vera i najvoljeniji iznad svega!

Ne propustiteStarsZARATILI DARA BUBAMARA I ĐORĐE DAVID! Evo ko je na kraju trljao ruke: Meni je ovo jako stresno!
Dara Bubamara
Stars"TI ZA SEDAM NISI" Đorđe David brutalno iskren prema takmičarki, nije je štedeo! Dobro je da imaš 20 godina, inače bih sasuo svašta sad na tebe
zvezde_granda_28062025_0014.JPEG
StarsZVEZDA GRANDA OTKRILA DA JE SAŠA POPOVIĆ "KRIV" ZA JEDNU STVAR! Pevačica priznala apsolutno sve: "On mi je tada rekao..."
hmcl5261.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV