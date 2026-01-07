Slušaj vest

Nakon što su trubači krenuli sa svojim muzičkim blokom ponovo, učesnici su se okupili oko njih, a kako su se pesme nizale, oni su bili sve opušteniji, te su svi uglas zapevali.

Vesela atmosfera brzo je zavladala prostorijom, a osmesi i dobro raspoloženje nisu silazili sa lica prisutnih. Božićni ručak u „Eliti“ protekao je u duhu tradicije, zajedništva i dobrog raspoloženja, uz bogatu trpezu i neizostavne praznične specijalitete.

Veselo za Božić

1/3 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Uz zvuke trube i poznate narodne hitove, učesnici su nazdravljali, razmenjivali čestitke i prisećali se lepih trenutaka, ostavljajući po strani sve nesuglasice koje su ih ranije pratile.

Pojedini su se latili i igre, dok su drugi uživali u pesmi i razgovoru, ističući da im ovakvi trenuci posebno znače tokom praznika. Snimak pogledajte dodatni.

Pogledajte dodatni snimak: