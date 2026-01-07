NEZAPAMĆENA ŽURKA U ELITI 9! Trubači ušli i napravili spektakl: Pogledajte ove prizore
Nakon što su trubači krenuli sa svojim muzičkim blokom ponovo, učesnici su se okupili oko njih, a kako su se pesme nizale, oni su bili sve opušteniji, te su svi uglas zapevali.
Vesela atmosfera brzo je zavladala prostorijom, a osmesi i dobro raspoloženje nisu silazili sa lica prisutnih. Božićni ručak u „Eliti“ protekao je u duhu tradicije, zajedništva i dobrog raspoloženja, uz bogatu trpezu i neizostavne praznične specijalitete.
Veselo za Božić
Uz zvuke trube i poznate narodne hitove, učesnici su nazdravljali, razmenjivali čestitke i prisećali se lepih trenutaka, ostavljajući po strani sve nesuglasice koje su ih ranije pratile.
Pojedini su se latili i igre, dok su drugi uživali u pesmi i razgovoru, ističući da im ovakvi trenuci posebno znače tokom praznika. Snimak pogledajte dodatni.
Pogledajte dodatni snimak: