Zorica Marković latila se mikrofona, te je na zahtev učesnika zapevala svoj najveći hit ''Lijte kiše''.

Čak i oni učesnici koji su sedeli, rešili su da ispoštuju njenu numeru, te su uživali zajedno sa njom. Snimak pogledajte ovde.

Podsećamo, Božić je se u Eliti dočekao spektakularno.

1/4 Vidi galeriju Zorica Marković priča sa Urošem Stanićem o Anđeli Đuričić i njenoj vezi sa Pavlom Jovanovićem Foto: Printscreen YouTube

Uz zvuke trube i poznate narodne hitove, učesnici su nazdravljali, razmenjivali čestitke i prisećali se lepih trenutaka, ostavljajući po strani sve nesuglasice koje su ih ranije pratile. Pojedini su se latili i igre, dok su drugi uživali u pesmi i razgovoru, ističući da im ovakvi trenuci posebno znače tokom praznika.

Božićni ručak bio je prilika da se još jednom naglasi važnost porodice, mira i sloge, ali i da se u rijalitiju napravi kratka pauza od svakodnevnih tenzija. Kako je slavlje odmicalo, postajalo je jasno da su trubači i praznična atmosfera uspeli da unesu toplinu u dom „Elite“, čineći ovaj dan posebnim i drugačijim od ostalih.

Pogledajte dodatni snimak: