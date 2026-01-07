Slušaj vest

Pevačica Branka Sovrlić priznaje da se raduje svim verskim praznicima – pravoslavnim, katoličkim i muslimanskim, jer je, kako kaže, tako vaspitana i naučena od malih nogu. U njenoj kući se svaki verski praznik obeleži na neki način.

Zbog toga Branka Sovrlić i pravoslavni Božić obeležava sa posebnom radošću, isto kao i druge važne verske datume.

– U našoj kući sve pomalo obeležimo. Srećna sam što dolazim iz porodice u kojoj su zastupljene različite nacionalnosti, pa imam i širok krug prijatelja drugih vera. Još sam srećnija što sam tako odgojena – istakla je Branka.

Pevačicu posebno inspiriše novogodišnje dekorisanje doma, iako priznaje da jelku ne kiti.

– Nisam okitila jelku jer u kući nema dece, ali imam svetiljčice, anđelčiće i po neki ukras. Volim da prostor bude makar malo okićen, jer se tada lično mnogo lepše osećam. Važno mi je da je dom veseliji i da se praznici na neki način obeleže – dodala je Branka za Grand.

"Džaba što smo milioneri kad nemamo decu"

Branka Sovrlić, koja važi za jednu od najbogatijih na estradi godinama je u skladnom braku sa suprugom Sadikom, sa kojim ima brak pun ljubavi, ali nisu uspeli da se ostvare kao roditelji.

- Želela sam da imam decu, ali se nije dalo. Prvo je ratni period bio mnogo stresan, pa i suprugu je poginuo otac... Kasnije sam htela da idem na vantelesnu oplodnju, jer sam znala da su neke moje koleginice išle i dobile barem po jedno dete, ali sticajem okolnosti nisam otišla. Mislili smo: "Ma, ima vremena", a vreme je samo odmicalo.. - pričala je Branka svojevremeno.

Jednom prilikom izjavila da joj džaba sve zbog toga što nema svoje dete.

- Paja, odnosno Sadik Pašić, moj muž, i ja smo stekli mnogo. Bez lažne skromnosti, mi smo milioneri, ali volela bih da imamo mnogo manje, a da nam je Bog, odnosno ta neka viša sila, sudbina, podarila decu, odnosno bar jedno dete. Ovako bi neko rekao džaba sve. Jednostavno nam se nije dalo da u savršenom braku sa mnogo ljubavi i poštovanja postanemo i roditelji. Bog izgleda ne da sve - ispričala je pevačica

