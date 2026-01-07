Slušaj vest

Pečica Nataša Kojić Taša sa porodicom provodi praznike u domu na Bežanijskoj kosi. Ona je sada podelila galeriju fotografija, a u opisu je svima poželela srećne praznike.

Tom prilikom je Nataša Kojič pokazala i kako je ukrašena luksuzna vila Dragana Kojića Kebe, ali i šta imaju na trpezi.

Taša Kojić za vreme praznika
Nataša Kojić Taša Foto: Printscreen

Nataša Kojić pozirala je u raskošnoj vili u kojoj je gotovo na svakom ćošku neki novogodišnji motiv. Posebno je zanimljiv sto na kojem su postavljena kuvana jaja servirana u obliku Sneška Belića. Tu je i božićna pšenic, drvca i sveće.

Na komodi koja krasi jedan kutak doma, svetle novogodišnje lampice, a upaljeni kamin daje dodatnu draž celom ambijentu.

"Hristos se rodi. Srećan Božić svima koji slave. Moja želja od prošle godine je postala stvarnost. Zahvalna sam do meseca i nazad", napisala je ona u opisu fotografije, a evo čime se bavila u Americi.

