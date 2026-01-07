Slušaj vest

Goga Gačić stavila je tačku na brak sa kolegom Markom Gačićem nakon osam godina. Pevačica danas proslavlja prvi Božić bez muža, a tim povodom se na mrežama oglasila.

Naime, Goga je na svom Instagram profilu objavila fotografiju i svojim pratiocima čestitala najveći hrišćanski praznik.

- Proći će sve, ali duša, obraz i ono to je dobro ostaje zauvek. Srećan Božić - stoji u objavi koju je Goga podelila.

Zbližio ih Grand

Podsetimo, Marko i Goga započeli su vezu pred kamerama "Granda", gde su bili deo muzičkog takmičenja, te su zajedno počeli da grade muzičke karijere, a ljubav prema muzici samo ih je dodatno zbližila.

Koleginici htela da rasturi brak

Podsetimo, pre nekoliko meseci Kurir je pisao da je Goga pokušavala da napravi nesuglasice u braku njene kolegincie Ivane Pavković i Petra Mitića.

