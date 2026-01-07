KOLEGINICI HTELA DA RASTURI BRAK, A SAD SLAVI PRVI BOŽIĆ BEZ MUŽA! Pevačica se oglasila na mrežama: Proći će sve...
Goga Gačić stavila je tačku na brak sa kolegom Markom Gačićem nakon osam godina. Pevačica danas proslavlja prvi Božić bez muža, a tim povodom se na mrežama oglasila.
Naime, Goga je na svom Instagram profilu objavila fotografiju i svojim pratiocima čestitala najveći hrišćanski praznik.
- Proći će sve, ali duša, obraz i ono to je dobro ostaje zauvek. Srećan Božić - stoji u objavi koju je Goga podelila.
Zbližio ih Grand
Podsetimo, Marko i Goga započeli su vezu pred kamerama "Granda", gde su bili deo muzičkog takmičenja, te su zajedno počeli da grade muzičke karijere, a ljubav prema muzici samo ih je dodatno zbližila.
Koleginici htela da rasturi brak
Podsetimo, pre nekoliko meseci Kurir je pisao da je Goga pokušavala da napravi nesuglasice u braku njene kolegincie Ivane Pavković i Petra Mitića.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: