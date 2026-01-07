Slušaj vest

Gledaoci "Elite" i dalje svakodnevno komentarišu posete porodica učesnika rijalitija, koje su se dogodile 31. decembra, poslednjeg dana 2025. godine, a sada je Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, otkrio koja im je bila tajna taktika.

Najveću prašinu na mrežama podiglo je suočavanje Durdžića sa bivšom snajom Aneli Ahmić, a sada se tim povodom na Fejsbuku oglasio Mustafa.

Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printscreen/Facebook, Petar Aleksić

Šokirao manipulacijama

- Po pitanju moje posete Asminu u "Eliti" i suočavanja sa Aneli, moram da vam kažem. Svako od nas je imao ulogu, a naš plan je ostvaren 100 odsto. Jedan je skoncentrisan na Situ, ja da je zbunjujem, Mevlida da galami, a Minka je bila zadužena za Asmina - objasnio je Mustafa Durdžić na Fejsbuku, a potom doda:

- Znam da ste očekivali rat, primitivizam i sprdačinu. Mi smo se organizovali i pripremili i tačno smo ispunili ono šta smo hteli. Samo jedna osoba je tačno protumačila svrhu našeg rasporeda, a to je advokatica. Zbunili smo i kamere i mikrofone, a tek ovu publiku - ponosan je Asminov otac.

