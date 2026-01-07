Slušaj vest

Zbog vanredne situacije proglašene danas na području grada Zvornika, usled vanrednog stanja i naglog porasta vodostaja reke Drine, pevač Aco Pejović je odložio nastup zakazan za 8. januar u tom gradu.

Povodom toga organizator koncerta Ace Pejovića, Srđan Hajduković, izjavio je:

"U ovakvoj situaciji smatramo da nije primereno održavati događaj zabavnog karaktera. Naša odgovornost je pre svega prema ljudima i zajednici. Iskreno saosećamo sa svim građanima Zvornika pogođenim poplavama, kao i sa porodicama koje su ostale bez električne energije i osnovnih životnih uslova."

1/10 Vidi galeriju Aco Pejović koncert u Skoplju Foto: Goran Deskovski/Mladen Stanković

Ističe da će sve kupljene ulaznice važiti i za novi datum.

"Iako je kompletna tehnička produkcija bila spremna, doneli smo odluku da koncert odložimo. Sve kupljene ulaznice važiće za novi datum i sigurni smo da ćemo se tada okupiti u lepšoj i radosnijoj atmosferi", dodao je Hajduković.

Ovako provodi praznike

Aco je nedavno istakao da je pred njim naporan period što se tiče posla, te da mu je svake godine žao što ih ne provodi sa porodicom, ali da sve to nadoknade.

"Uvek kada radim, 31. decembar, 1, 2. i 3. januar, tu smo uvek moj bend i ja. Porodica ne ide sa mnom. Ja radim, cele godine imamo vremena da se družimo, a ovo su par dana kada je baš veliki tempo i ne možemo provesti to vreme zajedno. Naravno da bih najviše na svetu voleo da budem sa njima, ali mi to nadoknadimo za Božić", priča Pejović.

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: