Slušaj vest

Voditeljki Snežani Dakić (56) pre 12 godina ugrađen je stent ka mozgu, a sada se na Instagramu prisetila tog perioda. Naime, ona je 2013. godine imala ozbiljnu operaciju, i to baš na najveći hrišćanski praznik - Božić.

Naime, Snežana je priznala da nije mogla u Srbiji da odradi operaciju, a jedan od ponuđenih termina je bio baš na Božić u bolnici u Esenu.

- Pre 12 godina na Badnje veče ležala sam u bolnici u Esenu, molila se Bogu da operacija koju sam zakazala na Božić prođe uspešno. U sobi je bio televizor, a na jednom od kanala snimak neke vrste oltara. Poslali su mi duhovnicu. Bila je žena koja je govorila naš jezik. Nije bila časna sestra. Kao neka verska službenica. Sveštenica. Pretpostavljam da su često imali pacijente iz bivše Jugoslavije, pa je ona “pokrivala” to govorno područje. Bila sam uplašena. Naravno! Strahovala sam u tom trenutku već tri meseca, jer je ishod moje komplikacije bio nepredvidiv. Nije bilo za operaciju. Ali sve se razrešilo brze nego sto su predviđali - napisala je ona, pa nastavila.

- Bila sam disciplinovana. I napokon je došao i taj dan, stigla sam u najbolju kliniku za endovaskularnu hirurgiju. Istraživanje gde ću i kod kog doktora obavila sam sama. U našoj zemlji niko nije umeo da izvede tu intervenciju. A nije bilo ni stentova na “lageru”. Sama sam prevela i medicinsku dokumentaciju. Načekala bih se inače. Sama sam pisala doktoru i on je ubrzo odgovorio. Jedan od ponuđenih termina bio je na naš Božić. Ne sećam se o čemu sam razgovarala sa tom ženom u bolničkoj sobi, niti da li je ona bila sveštenica, niti iz koje crkve. Poslali su je kao utehu. Bila sam jako usamljena te noći. Na Badnje veče. Ali Bog je pomogao, udružen sa savremenom medicinom. Sve je dobro prošlo. Ali strah nije, još neko vreme - nastavila je ona.

1/13 Vidi galeriju Snežana Dakić vozi rolere Foto: Printsreen Instagram

Snežana: "Prošlo je, sada sam mnogo bolje"

- Iz Nemačke sam otišla sa jakom glavoboljom, ali sa stentom koji je čvrsto stajao gde treba. Od tada se skoro sve promenilo! Na bolje. Ali proces moje lične transformacije je bio dug i bolan! Bilo je teško u svakom pogledu. I bilo je niskih udaraca iz bliskog okruženja, uprkos patnji koja mi je već i sama po sebi bila dovoljna! Očigledno je moralo da se nauči da nisu svi ljudi dobri i da ne treba imati toliko poverenja! Ali, prošlo je! Sada sam mnogo bolje i mnogo bolja nego pre. Čak sam i lepša. Staložena, mirna! Jasno mi je. I kada uhvatim sebe da me gluposti nerviraju, trebalo bi da se setim onih meseci od oktobra 2013. do 7. januara 2014. Hvala Bogu, hvala životu i srećan svima Božić! Neka donese radost i odnese bol. Hristos se rodi!!!

Pogledajte dodatni snimak: