Slušaj vest

Milan Stanković potpuno se povukao iz javnosti i posvetio veri. Pevač se sada, na najveći hrišćanski praznik Božić, oglasio iz porodičnog doma.

Naime, Milan je na svom Instagram profilu objavio fotografiju česnice, uz koju je svojim pratiocima čestitao Božić.

- Mir Božiji, Hristos se rodi.

Milan Stanković se oglasio za Božić
Milan Stanković se oglasio za Božić Foto: Printscreen

Dugo je boravio u manastiru

Da podsetimo, nekadašnji pevač Milan Stanković pre nekoliko godina povukao se sa muzičke scene i od tada se o njegovom privatnom životu malo zna u javnosti.

Ipak, poznato je da se posvetio duhovnom životu i da mnogo vremena provodi po manastirima, gde je navodno bio i iskušenik.

Milan je navodno želeo i da se zamonaši u manastiru Podmaine u Crnoj Gori.

Inače, iz manastira Podamine su se oglasili i naveli da je Stanković daleko od toga da postane iskušenik, te da je boravio kod njih samo zarad duhovnog mira.

Ne propustiteStarsOVA LEPOTICA JE SESTRA MILANA STANKOVIĆA! Pevaču je velika podrška, a evo zašto je strahovao za njen život (FOTO)
milna.jpg
StarsRADA KONAČNO OTKRILA DA LI JE GLUMILA VEZU S MILANOM STANKOVIĆEM: Nisam se snalazila, tada mi je to smetalo...
Rada Manojlović Milan Stanković
Stars"NATERALI SU GA DA PEVA NA DAN SAHRANE..." Rada otkrila pravi razlog odlaska Milana Stankovića iz Granda
Rada Manojlović Milan Stanković
StarsRADA POSLE 2O GODINA PRIZNALA SVE O SVAĐI SA POPOVIĆEM ZBOG MILANA STANKOVIĆA: Otkrila detalje razgovora sa Suzanom Jovanović, pa spomenula i Žiku Jakšića
Rada Manojlović Milan Stanković