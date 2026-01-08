Slušaj vest

Voditeljka Jelena Dimitrijević priznala je da je ponovo srećna u ljubavi! Jelena je, inače, bila u braku sa Draganom Aleksićem sa kojim jedno vreme nije bila u dobrim odnosima.

Jelena je sada, u intervjuu za medije, priznala da je u vezi, ali još uvek nije želela da otkrije ko je njen partner.

- Zaljubljena sam, osoba je sa javne scene i u medijima je. Jako je uspešan i dobar je čovek, vedar i duhovit. Privukla me je njegova toplota i podrška. Mi smo prijatelji koji se konstantno viđaju. Neću reći ko je, mislim da ću objaviti neku fotografiju. Baš je poznat, meni je predivno sa njim - rekla je ona za "Hype".

1/5 Vidi galeriju Jelena Dimitrijević Foto: Printscreen/Instagram, Aleksandar Sokić

Pomirila se sa bivšim mužem i Helenom Topalović

Da podsetimo, Jelena je ranije pričala da nije u dobrim odnosima sa ocem svog deteta.

– Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom – poručila je tada Jelena.

Ipak, ona je odlučila da to promeni, te je na Instagramu javno podržala Helenu sa njenim biznisom.

Nakon toga, Jelena se oglasila i progovorila o njihovom odnosu.