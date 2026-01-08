Slušaj vest

Voditeljka Jelena Dimitrijević priznala je da je ponovo srećna u ljubavi! Jelena je, inače, bila u braku sa Draganom Aleksićem sa kojim jedno vreme nije bila u dobrim odnosima.

Jelena je sada, u intervjuu za medije, priznala da je u vezi, ali još uvek nije želela da otkrije ko je njen partner.

- Zaljubljena sam, osoba je sa javne scene i u medijima je. Jako je uspešan i dobar je čovek, vedar i duhovit. Privukla me je njegova toplota i podrška. Mi smo prijatelji koji se konstantno viđaju. Neću reći ko je, mislim da ću objaviti neku fotografiju. Baš je poznat, meni je predivno sa njim - rekla je ona za "Hype".

Jelena Dimitrijević Foto: Printscreen/Instagram, Aleksandar Sokić

Pomirila se sa bivšim mužem i Helenom Topalović

Da podsetimo, Jelena je ranije pričala da nije u dobrim odnosima sa ocem svog deteta.

– Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom – poručila je tada Jelena.

Ipak, ona je odlučila da to promeni, te je na Instagramu javno podržala Helenu sa njenim biznisom.

Nakon toga, Jelena se oglasila i progovorila o njihovom odnosu.

– Kao majka i žena koja i sama ima svoj biznis, naravno da podržavam devojke koje započinju nešto svoje. Tako sam podržala i Helenu koja je uplovila u svoj biznis. Uvek sam na strani žena. Naravno da su odnosi između nas dobri, s obzirom na to da je rodila sestru mom sinu. Naravno, ima još razloga – izjavila je Jelena za Grand.

kurir.rs/hype

Ne propustiteStarsHELENU TOPALOVIĆ NA INSTAGRAMU BRANI ŽENA NJENOG MUŽA! Voditeljka osula paljbu, pa zapretila svima zbog pevačeve žene
Helena Topalović Jelena Dimitrijević
Stars"ON NEMA MILIONE, NE PODNOSIM GA" Ćerka pevača preotela muža voditeljki, ona doživela šok kad ih je videla zajedno na aerodromu! Ima dete sa obe...
789.jpg
StarsVODITELJKA GRANDA PONOVO OBUKLA VENČANICU! Svi se pitaju da li se po drugi put udaje, evo šta je u pitanju
555.png