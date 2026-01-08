PEVAČEVA ĆERKA VODITELJKI MAZNULA MUŽA, RAZVELA SE, SAD OTKRILA DA JE NAŠLA NOVOG DEČKA: Jako je uspešan, evo o kome je reč
Voditeljka Jelena Dimitrijević priznala je da je ponovo srećna u ljubavi! Jelena je, inače, bila u braku sa Draganom Aleksićem sa kojim jedno vreme nije bila u dobrim odnosima.
Jelena je sada, u intervjuu za medije, priznala da je u vezi, ali još uvek nije želela da otkrije ko je njen partner.
- Zaljubljena sam, osoba je sa javne scene i u medijima je. Jako je uspešan i dobar je čovek, vedar i duhovit. Privukla me je njegova toplota i podrška. Mi smo prijatelji koji se konstantno viđaju. Neću reći ko je, mislim da ću objaviti neku fotografiju. Baš je poznat, meni je predivno sa njim - rekla je ona za "Hype".
Pomirila se sa bivšim mužem i Helenom Topalović
Da podsetimo, Jelena je ranije pričala da nije u dobrim odnosima sa ocem svog deteta.
– Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom – poručila je tada Jelena.
Ipak, ona je odlučila da to promeni, te je na Instagramu javno podržala Helenu sa njenim biznisom.
Nakon toga, Jelena se oglasila i progovorila o njihovom odnosu.
– Kao majka i žena koja i sama ima svoj biznis, naravno da podržavam devojke koje započinju nešto svoje. Tako sam podržala i Helenu koja je uplovila u svoj biznis. Uvek sam na strani žena. Naravno da su odnosi između nas dobri, s obzirom na to da je rodila sestru mom sinu. Naravno, ima još razloga – izjavila je Jelena za Grand.
kurir.rs/hype