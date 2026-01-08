Slušaj vest

Pevačica Nela Vidaković svojevremeno je privukla veliku pažnju javnosti otkrivanjem detalja o nepristojnim ponudama i udvaranjima koje je doživela od strane kolega sa estrade.

Najveći šok izazvalo je Nelino priznanje da joj se udvarala jedna koleginica. Iako nije želela da otkrije njen pun identitet, Nela je naglasila da je reč o udatoj ženi koja ima dete. Jedini trag koji je otkrila jeste da ime te pevačice počinje na slovo "M".

- Ja smatram da sam zgodna i atraktivna žena, obrazovana. Pre kad sam bila mlađa i slobodna, bilo je raznih ponuda, sve to imponuje. Mene i danas startuju, ali ja sam zauzeta žena i ne reagujem na to. Darko mi je poklonio cvet pred svima. On je toliko simpatičan i šarmantan, ne čudi me što ga žene vole. Da nisam bila zauzeta verovatno bih teško odolela njegovom šarmu - bila je iskrena Nela, pa dodala: