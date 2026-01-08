ŠOK PRIZNANJE! Pevačicu muvala udata koleginica, ima čak i dete! Otkrila jedan važan detalj
Pevačica Nela Vidaković svojevremeno je privukla veliku pažnju javnosti otkrivanjem detalja o nepristojnim ponudama i udvaranjima koje je doživela od strane kolega sa estrade.
Najveći šok izazvalo je Nelino priznanje da joj se udvarala jedna koleginica. Iako nije želela da otkrije njen pun identitet, Nela je naglasila da je reč o udatoj ženi koja ima dete. Jedini trag koji je otkrila jeste da ime te pevačice počinje na slovo "M".
- Ja smatram da sam zgodna i atraktivna žena, obrazovana. Pre kad sam bila mlađa i slobodna, bilo je raznih ponuda, sve to imponuje. Mene i danas startuju, ali ja sam zauzeta žena i ne reagujem na to. Darko mi je poklonio cvet pred svima. On je toliko simpatičan i šarmantan, ne čudi me što ga žene vole. Da nisam bila zauzeta verovatno bih teško odolela njegovom šarmu - bila je iskrena Nela, pa dodala:
- Nisu mi se udvarale samo kolege, bila je i jedna koleginica. Ne mogu da kažem ko je ona, jer je udata, možda sada i nije više, ali znam da ima dete. Evo reći ću samo ovo, prvo slovo njenog imena je M...- zaintrigirala je pevačica svojim odgovorom tada.