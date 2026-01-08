Slušaj vest

Zorica Marković ne prestaje da se raspravlja sa Milenom Kačavendom u rijalitiju Elita 9, te je sada pomenula razne dugove, jer ima informacije da je na više mesta pozajmila novac, koji na kraju nije vratila.

Zorica je rekla da njeni sinovi napolju imaju informacije o tome kojim ljudima duguje, kao i da su sume poprilično velike.

- Znamo svi da duguješ celom gradu, da si u dugovima do guše. Najbolje od svega je što napolju postoje dokazi, moji sinovi ih imaju, a ako ja nastavim dalje da forsiram tu priču, lako mogu i da ih daju medijima, pa da se zavrti opasna priča - rekla je Zorica, ali se Milena trudila da ignoriše pretnje i provokacije, te je pušila i podsmevala se Zorici.

