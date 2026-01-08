"U DUGOVIMA SI DO GUŠE, VRATI LJUDIMA PARE" Zorica Marković se brutalno obrušila na Milenu Kačavendu - napolju postoje i ljudi sa dokazima
Zorica Marković ne prestaje da se raspravlja sa Milenom Kačavendom u rijalitiju Elita 9, te je sada pomenula razne dugove, jer ima informacije da je na više mesta pozajmila novac, koji na kraju nije vratila.
Zorica je rekla da njeni sinovi napolju imaju informacije o tome kojim ljudima duguje, kao i da su sume poprilično velike.
- Znamo svi da duguješ celom gradu, da si u dugovima do guše. Najbolje od svega je što napolju postoje dokazi, moji sinovi ih imaju, a ako ja nastavim dalje da forsiram tu priču, lako mogu i da ih daju medijima, pa da se zavrti opasna priča - rekla je Zorica, ali se Milena trudila da ignoriše pretnje i provokacije, te je pušila i podsmevala se Zorici.
Milena ratuje i sa Miljanom Kulić
Inače, najveći šok među zadrugarima izazvala je Milenina izjava o Kulićki svojevremeno, a tom prilikom tvrdila je da je Miljana želela smrt njenoj porodici.- Rekla si da će moje sinove rak da pojede, da dožive saobraćajku i da im se tela ne nađu. Petak, subota, nedelja i ponedeljak si mi svaki dan pominjala mrtvu mamu i decu koja će da nastradaju u saobraćajki, kada si dobila kontru si počela da jaučeš kako ti ja napadam i vređam Željka. Ja ti nikada nisam tri godine pomenula dete - podsećala je Miljana, dok su učesnici Elite bili u šoku.