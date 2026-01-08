Slušaj vest

Dragan Kojić Keba jedan je od članova žirija u "Zvezdama Granda", a sada je otkrivena i jedna stavka koja mu je stajala u ugovoru koji je potpisao sa Grandom. O ovim detaljima javno je pričala Ceca Ražnatović.

- Samo da vam kažem da je Kebi u ugovoru u "Zvezdama Granda" pisalo da mora da ima svoje veliko ogledalo ispred sebe, da se ogleda. Dara i ja smo mu to otele, bukvalno. Onda je kupio i meni i Dari po ogledalo i doneo svoje treće - rekla je Ceca otvoreno.

- I na kraju će svi imati ogledalo! Jedino Mili ne voli ogledalo, ne znam zašto - otkrio je Keba.

- Pa nema šta da vidi. Pošto nećeš ti da kažeš, reći ću ja bez problema - javno je Ceca prozvala Milija.

Podsetimo, Keba je seo u "vruću stolicu" Zvezda Granda umesto Marije Šerifović

