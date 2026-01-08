Slušaj vest

Jovana Joksimović i Željko Joksimović otvoreno govore o roditeljstvu i granicama koje postavljaju kada je reč o javnom životu njihove dece — sina Koste i bliznakinja Ane i Srne. Iako su oboje javne ličnosti, saglasni su u jednom: odluka o izlaganju javnosti mora pripasti deci, ali tek kada za to budu dovoljno zrela.

Jovana je ispričala da je njihov sin Kosta već primetio da mu je lice u medijima često zamagljeno i pitao zbog čega je to tako. Kako je objasnila, rekla mu je da je to svesna odluka roditelja i da će tek po punoletstvu moći sam da odluči da li želi da se pojavljuje u javnosti ili ne.

Na to se nadovezao Željko, otkrivši da jedno od njihovo troje dece već pokazuje interesovanje za javni život.

– Već je i njega malo blam. Mislim da bi Srna volela, ona je rođena artistkinja. Iako idu sve troje u muzičku školu i imaju jako puno sluha, mislim da Srna pretenduje na to da bude javna ličnost, kao i najstarija joj sestra po ocu, Mina. Ana i Kosta su stidljivi malo – rekao je pevač.

Jovana je, međutim, priznala da joj ta ideja nije bliska.

– Ja to ne bih volela – rekla je iskreno.

Željko se na to nadovezao komentarom da se roditeljski strah često sudara sa talentom.

– Ma svi to kažu! Zamisli ako je neko rođen za to i kažeš mu: ‘Nemoj slučajno muzikom da se baviš!

Voditeljka je zatim pojasnila svoj stav, naglasivši da nikada ne bi sputavala decu u onome što ih ispunjava.

– Ma ja kažem da ne bih volela, a meni niko nije birao profesiju, pa neću ni ja njima. Podržaću sve, uvek, gde su srećni. Željko je taj koji instruira. Apsolutno mislim da treba da budu ono što zavole u budućnosti i da budu srećni – zaključila je Jovana.

Podsetimo, Jovana i Željko sina Kostu dobili su 11. aprila 2014. godine, dok su bliznakinje Ana i Srna rođene 2. oktobra 2017.