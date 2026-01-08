"MOJU ĆERKU NIKO NIJE NAZIVAO SUTLIJAŠ KAO NJU" Marija Kulić o Maji Marinković: "Pravdala sam njeno ponašanje"
Marija Kulić izenala je svoje mišljenje, bez dlake na jeziku, o aktuelnim događajima u Eliti 9. Marija je komentarisala ponašanje svoje ćerke Miljane, ali i druge zadrugare.
Marija Kulić prvo je otkrila šta misli o Maji Marinković, koja više nije u dobrim odnosima sa njenom ćerkom.
- One su se družile, zato što je Miljana bila u to vreme za Zolom, a Maja sa Carem, koji su drugari. One se privatno ne druže. Nisu se videle ni letos, kada su bile u isto vreme u Crnoj Gori. Miljana se naljutila jer je Maja upitala: ''Kako ti nije grozno da Miljanu poljubiš u usta?'' To je veoma glupo. Međutim, meni je nekako uvek bilo žao Maje, pravdala sam njeno ponašanje, jer je odrastala bez majke, pa sam mislila da nema ko da je posavetuje. Ja bih Maji i oprostila to što je rekla Caru za Miljanu, ali s obzirom na to da je ponovila tu rečenicu, ne mogu. Moje dete niko nije zvao ''sutlijaš'', kao što su Maju. Maja je pokazala kakva je devojka, pokazala je da nema nikakve kodekse - rekla je Marija.
O Maji i Filipu
Marija je rekla da misli da se između Maje i Filipa nešto desilo u spoljašnjem svetu.
- Da, mislim da jeste. Znam da su bili na Zlatiboru. E, sad, kad vidimo njih, možemo da pretposavimo da bi se nešto desilo. Maja popije, više se opusti, pa se dogodi nešto. Maja se uvek trudi da bude devojka koja će da pokaže da može da bude sa bilo kojim muškarcem - rekla je Marija Kulić za "Red" televiziju.