- One su se družile, zato što je Miljana bila u to vreme za Zolom, a Maja sa Carem, koji su drugari. One se privatno ne druže. Nisu se videle ni letos, kada su bile u isto vreme u Crnoj Gori. Miljana se naljutila jer je Maja upitala: ''Kako ti nije grozno da Miljanu poljubiš u usta?'' To je veoma glupo. Međutim, meni je nekako uvek bilo žao Maje, pravdala sam njeno ponašanje, jer je odrastala bez majke, pa sam mislila da nema ko da je posavetuje. Ja bih Maji i oprostila to što je rekla Caru za Miljanu, ali s obzirom na to da je ponovila tu rečenicu, ne mogu. Moje dete niko nije zvao ''sutlijaš'', kao što su Maju. Maja je pokazala kakva je devojka, pokazala je da nema nikakve kodekse - rekla je Marija.