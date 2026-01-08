Slušaj vest

Jovana Pajić usred praznika govorila je o postu i ishrani.

Pevačica je tokom gostovanja u Amidži šou priznala da je svake godine do sada postila, ali da je ovoga puta zbog zdravstvenih problema napravila pressedan.

"Morala sam da prekinem post"

Prošle godine sam postila, ove godine nisam bila zdravstveno dobro, pa sam morala da prekinem. Mislim, morala...Ipak sam to shvatila eto tako - rekla je Jovana i dodala:

Jovana Pajić
Foto: Printscreen

- Ja krenem, pa se u restoranu se omrsim, a tražim posnu hranu. Uvek se omrsim tuđom greškom, a ne mogu da pravim hranu.

Težak period

Jovana Pajić već nekoliko godina prolazi kroz jedan od najizazovnijih perioda u svom privatnom životu – proces razvoda od muzičara Aleksandra Cvetkovića, poznatog kao Sale Tropiko. Iako je njihova emotivna veza završena još pre četiri godine i Jovana i Sale više ne žive zajedno, formalno su i dalje u braku. Papirološki razvod još nije zvanično okončan, što je nedavno i potvrdio Sale.

Posle svih turbulencija kroz koje je prošla, Jovana sada ističe da kroz svoje iskustvo pokušava da bude podrška drugim ženama suočenim sa sličnim izazovima.

I dalje veruje u ljubav

Iako su mediji ranije povezivali Jovanin privatni život sa različitim spekulacijama, pevačica je jasno stavila do znanja da je njen fokus danas prvenstveno na deci, dvema ćerkama, kao i na izgradnji stabilnog života nakon raskida zajedničkog doma. Nakon što se s decom iselila u iznajmljeni stan i preuredila svoj životni ritam, Jovana je uspela da izgradi novu rutinu i okruženje koje joj pruža podršku. Ipak, svakom danu raduje se kao da je poslednji.

Jovana Pajić danas Foto: ATA images, Kurir

– Pred svako spavanje se pomolim. Zahvalim se Bogu i pomolim se za zdravlje svojih najmilih, za svoju decu, za mene – navela je Jovana Pajić odgovaraju na leksikon pitanja na K1.

"Zaljubljena sam"

Na pitanja da li je konačno zaljubljena iskreno je odgovorila:

– Ja sad sada u život zaljubljena. Trenutno živim svoj „best life ever“ i nije mi potreban neko da bi to bilo potpuno. Zbog ljubavi bih svašta uradila. Kod mene su uvek bitne okolnosti i bitan mi je način. I ne volim da u reč ljubav stavljam bilo kakvo moranje.

 Jovana Pajić o pojavljivanju u medijima:

"POJAVLJUJEM SE U MEDIJIMA SAMO KADA IMAM NEŠTO PAMETNO DA SAOPŠTIM" Jovana Pajić otvorila dušu: Ovakva je situacija nakon razvoda Izvor: Kurir televizija