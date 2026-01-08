Slušaj vest

Jovana Pajić usred praznika govorila je o postu i ishrani.

Pevačica je tokom gostovanja u Amidži šou priznala da je svake godine do sada postila, ali da je ovoga puta zbog zdravstvenih problema napravila pressedan.

"Morala sam da prekinem post"

- Prošle godine sam postila, ove godine nisam bila zdravstveno dobro, pa sam morala da prekinem. Mislim, morala...Ipak sam to shvatila eto tako - rekla je Jovana i dodala:

- Ja krenem, pa se u restoranu se omrsim, a tražim posnu hranu. Uvek se omrsim tuđom greškom, a ne mogu da pravim hranu.

Težak period

Jovana Pajić već nekoliko godina prolazi kroz jedan od najizazovnijih perioda u svom privatnom životu – proces razvoda od muzičara Aleksandra Cvetkovića, poznatog kao Sale Tropiko. Iako je njihova emotivna veza završena još pre četiri godine i Jovana i Sale više ne žive zajedno, formalno su i dalje u braku. Papirološki razvod još nije zvanično okončan, što je nedavno i potvrdio Sale.

Posle svih turbulencija kroz koje je prošla, Jovana sada ističe da kroz svoje iskustvo pokušava da bude podrška drugim ženama suočenim sa sličnim izazovima.

I dalje veruje u ljubav

Iako su mediji ranije povezivali Jovanin privatni život sa različitim spekulacijama, pevačica je jasno stavila do znanja da je njen fokus danas prvenstveno na deci, dvema ćerkama, kao i na izgradnji stabilnog života nakon raskida zajedničkog doma. Nakon što se s decom iselila u iznajmljeni stan i preuredila svoj životni ritam, Jovana je uspela da izgradi novu rutinu i okruženje koje joj pruža podršku. Ipak, svakom danu raduje se kao da je poslednji.

– Pred svako spavanje se pomolim. Zahvalim se Bogu i pomolim se za zdravlje svojih najmilih, za svoju decu, za mene – navela je Jovana Pajić odgovaraju na leksikon pitanja na K1.

"Zaljubljena sam"

Na pitanja da li je konačno zaljubljena iskreno je odgovorila:

– Ja sad sada u život zaljubljena. Trenutno živim svoj „best life ever“ i nije mi potreban neko da bi to bilo potpuno. Zbog ljubavi bih svašta uradila. Kod mene su uvek bitne okolnosti i bitan mi je način. I ne volim da u reč ljubav stavljam bilo kakvo moranje.

Jovana Pajić o pojavljivanju u medijima: