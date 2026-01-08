Slušaj vest

Nika Tošić, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, privukla je pažnju javnosti prazničnom objavom iz porodičnog doma. U kasnim večernjim satima, tokom proslave Božića, podelila je opuštene trenutke provedene sa majkom i sestrom, uz zimski ambijent i dozu humora.

Dok je pokazivala kako izgleda njihova porodična praznična atmosfera i pratila aktuelne trendove na društvenim mrežama, iskreno je priznala i jednu malu prazničnu „nepravdu“ – za razliku od ostalih, ona ovog puta nije imala sreće da u česnici pronađe novčić, što je izazvalo osmeh i simpatije pratilaca.

- Zdravo svima, pogodite ko jedini nije dobio pare iz česnice?! Ja! Tako mi je počela ova godina da jedina nisam dobila pare iz česnice... Strašno, tako sam izgubila za Uskrs kucanje jaja, sad ovo, samo mi je još to falilo, ali ovako je počela Nova godina, nova ja!

- Mislila sam da će ovo biti moja godina, ali, kako je započela ova godina, samo da ne bude kao prošle godine. Ima još šanse za mene, tek je januar - našalila se Nika u svom maniru.

Karleuša nikada više sa Duškom

Podsetimo, Jelena Karleuša je nedavno govorila o razvodu sa Duškom Tošićem.

- Ako verujem u Boga, to znači da verujem i u đavola? Smatram da se u našem slučaju desio jedan đavo koji je upleo prste. Videla sam uticaj svega na Duška, posle 17 godina braka nikada neću moći ponovo da budem sa njim, jer se mnogo đavoljske sile tu uplelo i mnogo loših stvari. Atinu i Niku sam sama podigla, Duško je sve te godine igrao fudbal po belom svetu. Atina i Nika su moj lik i delo i sve ono što sam ja u kući, a tamo sam majka. Kada je reč o Dušku, kada je prestao da igra fudbal, jako se posvetio deci. Zbog toga što su moji roditelji bili razvedeni i znam koliko mi je otac falio, pogotovu u tinejdžerskim danima, ja nikada nisam želela da sprečim da se oni viđaju, čak i potenciram - rekla je Jelena Karleuša.

Pop diva se osvrnula i na najgori period u svom životu, kada se u medijima pojavila fotografija njenog intimnog dela, a kako je sada rekla, u tom trenutku joj je Duško Tošić predlagao da sebi oduzme život.