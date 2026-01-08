Slušaj vest

Goga Gačić razvodi se od kolege Marka Gačića kako prenose domaći mediji.

Goga i Marko venčali su 2017. godine a u najvećoj ljubavi dobili su dvoje dece.

Malo ko se seća da je Goga na početku karijere ušla u vilu rijalitija Parovi, kada je upoznala Nenada Marinkovića Gastoza.

Ljubav na prvi pogled

Marinković je odmah pao na njenu lepotu, te ju je nekoliko dana dozivao preko kamera.

Goga se ponovo pojavila na njegovu inicijativu, te su se strasti rasplamsale odmah. Ljubavni par nije mogao da sakrije osmehe, dodire, a nekoliko puta su i razmenjivali nežnosti.

Kada je Gastoz izašao iz rijalitija ljubav je pucala na sve strane, te su dali mnoštvo zajedničkih intervjua. Njihova emotivna priča tresla je region, a svaki njihov korak pratio se u stopu. U tom trenutku bili su jedan od omiljenih estradnih parova, a Marinković je bio

Nekoliko meseci kasnije, ljubavni par se rastao, a pevačica je ubrzo posle raskida uplovila u romansu sa Gačićem.

Marko o problemima u braku

Pevač Marko Gačić je svojevremeno govorio o bračnim krizama. On je istakao da nijedan brak nije savršen, ali da su se trudili da sačuvaju porodicu.

Iako su godinama važili za skladan par, Marko je priznao da su se, kao i svi bračni parovi, suočavali sa nesuglasicama.

- Problema ima u svakom braku. Bitno je kako ih rešavaš. Nama su deca uvek bila na prvom mestu - rekao je Marko pre dve godine u razgovoru za Grand i dodao da su se trudili da razgovorom prevaziđu teške trenutke.

- Bilo je trzavica, ali nismo donosili odluke preko noći. Trudili smo se da budemo razumni i da spustimo loptu kada dođe do nesuglasica - priznao je pevač za Grand.

Razvod

Fatalna plavuša koja važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, kako saznajemo, donela je odluku krajem 2025. godine da se rastane od supruga i dalje nastavi sama, prenosi Telegraf.

Oni su na društvenim mrežama obrisali sve zajedničke uspomene, što potvrđuje da je došlo do nekakvih nesuglasica u njihovom odnosu.

Veza Goge i Marka Gačića počela je u Grandu, na mestu gde su došli da naprave velike karijere, a pronašli ljubav koju su kasnije krunisali i brakom.

